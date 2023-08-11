Чому ресторани Барселони відмовляють у обслуговуванні поодиноких відвідувачів?

Місцеві резиденти стикаються з невдоволенням, що росте, стосовно ресторанів, що прагнуть отримати максимальну вигоду з туристичного напливу в піковий літній сезон. Мандрівники, які приїжджають до Барселони, можуть залишитися без обіду, оскільки деякі ресторани відмовляються обслуговувати поодиноких гостей.

Відкриті літні тераси користуються величезною популярністю навесні та влітку, коли мільйони туристів прибувають до міста. Однак для індивідуальних відвідувачів це може виявитися несприятливою ситуацією: ресторатори віддають перевагу груповим замовленням, які приносять їм більший дохід.

У центрі Барселони, зокрема на вулиці Каррер-де-Блаї, відомій своїми тапас-барами, а також у районі Ейшампле, деякі ресторани почали відмовляти поодиноким відвідувачам. Іспанська газета El Pais повідомила, що офіціанти виправдовують це тим, що всі столики зайняті і відмовляють у наданні місць на терасах.

Жахливі столики та відмовки для поодиноких туристів

Для мандрівників, які воліють обідати на самоті, неприємний прийом – не рідкість. Розміщення поруч із туалетом, кухнею або навіть у затишному кутку – звичайне явище. Але тепер місцеві жителі Барселони також стикаються з впливом туризму на ресторани. Один із місцевих жителів розповів, що одного вечора йому не вдалося знайти місце в декількох закладах, незважаючи на наявність вільних столів.

“На першій терасі, де я зміг посісти місце, офіціант прийшов і сказав, що стіл заброньований. Це виявилося не так. Як тільки я пішов, на моє місце сіли іноземні туристи”, – розповів він.

В іншому ресторані йому повідомили, що він може залишитися лише на 20 хвилин, а в останньому закладі йому сказали, що тераса призначена лише для груп.

Чому ресторани відмовляють поодиноким гостям?

Відмова обслуговування поодиноких відвідувачів пояснюється економічними мотивами. Групи, швидше за все, витратить більше грошей за столиками, ніж поодинокі гості. Туристичні групи також залишають більше грошей, ніж місцеві жителі. І якщо раніше місцеві жителі могли б просто посидіти на вулиці та випити кави вдень чи ввечері, то тепер їм стикаються із відмовою в цьому.

“Чотири години дня. Ми хочемо випити кави перед відвідуванням MACBA (Музей сучасного мистецтва Барселони)”, – написала журналістка Ноемі Віласека у липні у соціальних мережах. – “Але на терасі нам його не подають, бо це “час аперитиву”.