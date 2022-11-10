Чому Іспанія — один із найкращих туристичних напрямків Європи

Для тих, хто сумнівається, чи варто вибрати саме Іспанію для своєї наступної відпустки, наведемо лише кілька аргументів за. Можливо, ви дізнаєтесь чимало нового про цю дивовижну країну.

В Іспанії проживає близько 47 мільйонів жителів. Це найбільша країна Південної Європи та друга за величиною у Європейському союзі. Це єдина європейська країна, яка має фізичний кордон з африканською країною Марокко, а її офіційна мова — іспанська — є другою за поширеністю рідною мовою у світі.

Це один із перших членів Шенгенської зони та Європейського Союзу, а також член НАТО та Організації Об’єднаних Націй.

Маючи численні об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і понад 8 000 кілометрів пляжів, доступних більшу частину року, Іспанія давно заслужила репутацію однієї з найвідоміших туристичних пам’яток в ЄС. Але не лише через об’єкти культурної спадщини та пляжів!

Чарівна природа, змішання різних стилів в архітектурі, римські руїни, божевільні фестивалі, бурхливе нічне життя, найсмачніша їжа та дуже доброзичливі місцеві жителі закохали кожного відвідувача.

Іспанія – одна з найбільш фотографованих країн світу, тут є все, що ви коли-небудь хотіли б побачити.

Архітектура в Іспанії вражає: захоплюючий дух храм Святої Сімейства в Барселоні, Музей Гуггенхайма в Більбао – він виглядає так, ніби його побудували надлюди, шедевр під назвою Базиліка Санта-Марія-ла-Реаль-де-Ковадонга в Астурії, Майор Майор старе місто Ронда і багато іншого.

Іспанська природа не схожа на жодну в Європі. Можна вирушити на острів Газтелугатхе в Біскайській затоці, яка з’єднана з материком штучним мостом і на вершині якої знаходиться невелика церква.

Або відвідати природний парк Лагунас-де-Руїдера з 15 невеликими озерами, пляж Ас-Катедрайс з його природними арками та печерами, що відкриваються лише під час відливу, або історичне місце видобутку золота Лас-Медулас.

У Іспанії дві крайності: дика галасливе нічне життя у містах і тиха, мирна атмосфера іспанських сіл, у горах чи неподалік моря.

Крім того, в Іспанії маса різних музеїв, театрів і вистав.

Незалежно від того, яку пору року ви перебуваєте в Іспанії, завжди можна потрапити хоча б на один фестиваль. Іспанці люблять святкувати, влаштовувати вечірки, танцювати та перевтілюватися. Туристи можуть відвідати будь-який фестиваль та навіть стати частиною його учасником.

Ла Томатіна — фестиваль помідорів, де збираються 20 тисяч людей і кидають один одного помідорами. Ця оригінальна і весела традиція перегукується з 70-річною давністю, і багато туристів спеціально приїжджають до Іспанії в ці дати.

Семана Санта – Страсний тиждень в Іспанії проходить під час Великодня. Фестиваль триває цілий тиждень і складається з релігійних обрядів, які варто відвідати незалежно від того, яку релігію ви дотримуєтеся. Чоловіки та жінки заповнюють вулиці, запалюючи тисячі свічок в очікуванні парадів різних церков та братств.

Карнавал у Кадісі. За допомогою гумору, сарказму, глузувань та іронії карнавал у Кадісі здатний «виправити» найнагальніші проблеми Іспанії та світу. Люди в маскарадних костюмах заповнюють вулиці із страждальними особами, співають та танцюють.

Винна битва при Харо. Іспанці люблять жбурляти один одного їжею. Винна битва в Харо – це коли люди буквально поливають один одного вином. Жителі в білому одязі вступають у битву тільки для того, щоб залишити її повністю червоною.

Болоенсьєрро в Матаелпіно. Приєднайтесь до Boloencierro в Матаелпіно в Мадриді, де сотні людей біжать, від гігантського м’яча вагою 160 кг, який котиться за ними.

Подорожувати, не спробувавши їжу країни, яку ви відвідуєте, — це не мандрівка. Іспанія відома тим, що тут знаходиться найстаріший ресторан у світі, відкритий досі. Більше того, ресторани Іспанії часто очолюють список «50 найкращих ресторанів світу», а багато всесвітньо відомих шеф-кухарів — іспанців за національністю.

Страви, які ви обов’язково повинні скуштувати в Іспанії, – це тапас, паелья, кальмари зі свіжовичавленим лимоном, іспанська тортилья де Пататас, гострий чоризо і чуррос у шоколаді – обсмажені цукрові палички з гарячим шоколадним соусом.

Усі блогери-мандрівники, які побували в Іспанії, зазначають у своїх блогах, що люди в Іспанії дуже доброзичливі. На відміну від мешканців інших країн Західної Європи, які можуть бути трохи холоднішими, жителі Іспанії гостинні та завжди раді туристам.

Якщо потрібно щось запитати, можна просто зупинити когось на вулиці та поставити запитання. У великих містах більшість людей знають англійську, тому спілкуватися дуже легко. Однак у невеликих містах знайти носіїв англійської складніше, але на допомогу приходить мова жестів.

Батьківщина двох найбільших футбольних команд Європи, мадридського “Реала” та “Барселони”, Іспанія щороку збирає мільйони футбольних уболівальників. Зокрема, якщо ви опинитеся в Іспанії під час матчу Ліги чемпіонів або Кубка Іспанії, ви побачите натовпи футбольних фанатів, які співають, кричать і святкують перемогу після матчу.

Можете приєднатися до них, якщо симпатизуєте їхній команді. Цей момент стане незабутнім спогадом.