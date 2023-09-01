Бібліотеку Барселони визнали найкращою у світі

Бібліотеку Барселони, що спеціалізується на латиноамериканській літературі, визнали найкращою публічною бібліотекою у світі. Рішення про присвоєння нагороди ухвалила Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ.

Бібліотека, названа на честь колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса, лауреата Нобелівської премії, відкрилася минулого року у робочому районі Сан-Марті-де-Провансаль. Це третя за величиною бібліотека у місті, її площа становить чотири тисячі квадратних метрів і розташована на шести поверхах.

Журі високо оцінило як архітектуру будівлі (вона нагадує розкриту книгу), так і підхід співробітників до залучення відвідувачів. Так, наприклад, цього року у бібліотеці відкриють „кімнату почуттів“, призначену для дітей із особливими потребами та труднощами у навчанні.

Крім того, в установі вже працює простір для найменших, а також радіостудія, де ведучі обговорюють події вигаданого міста, де відбувається дія деяких романів Габріеля Гарсіа Маркеса.

Бібліотека вміщує 800 осіб, проте іноді до неї приходять понад тисячу людей на день.

Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій та установ щорічно вручає нагороди найкращим бібліотекам. Цього року на престижне звання також претендували Публічна бібліотека імені Янеза Вайкарда Вальвазора (Словенія), бібліотека Парраматта (Австралія) та Східна Шанхайська бібліотека (Китай).