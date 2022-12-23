Ірландія 9-й рік поспіль визнана найкращим туристичним напрямом Європи

За версією американського туристичного видання, Ірландія дев’ятий рік поспіль посідає перше місце у списку найкращих туристичних напрямків Європи.
Журнал Travel Weekly назвав переможців своєї XX щорічної премії «Вибір читачів» на урочистій вечері та церемонії, що відбулися 14 грудня в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.
Перше місце серед найкращих туристичних напрямків Європи виборола Ірландія. Серед учасників, які представляли Європу, були й інші країни: Італія, Греція, Іспанія, Франція та Хорватія.
Згідно з даними, нещодавно опублікованими Irish Tourism Industry (ITIC), у вересні цього року Ірландія прийняла загалом 900 000 іноземних відвідувачів, що майже на 9 відсотків менше порівняно з показниками минулого року.
Крім того, незважаючи на значне поліпшення в індустрії туризму, обсяг туристів продовжує залишатися нижчим за допандемійний рівень, а лідером турпотоку в Ірландію цієї осені традиційно залишається північноамериканський ринок. 2019 року американці принесли економіці країни 1,6 мільярда євро.
За даними ITIC, поліпшенню ситуації в галузі заважає енергетична криза, зростання інфляції, а також обмеження поїздок, що залишилися.
«Готелі та ресторани повідомляють, що рахунки за електроенергію підскочили до неприйнятного та безпрецедентного рівня, їхня прибутковість опинилася під серйозним тиском», – зазначив у зв’язку з цим генеральний директор ITIC Еоган О’Мара Уолш.
Цього року премія Travel Weekly Readers Choice Awards проводилася загалом у 82 категоріях.