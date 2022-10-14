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ІндонезіяТуреччинаТуризм

На рейсі авіакомпанії Turkish Airlines Стамбул – Джакарта, п’яний пілот побився з бортпровідником

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На рейсі авіакомпанії Turkish Airlines Стамбул - Джакарта, п'яний пілот побився з бортпровідником

П’яний чоловік побився з бортпровідником на борту літака, який летів із Туреччини до Індонезії.

Інцидент стався на рейсі авіакомпанії Turkish Airlines Стамбул – Джакарта. Чоловік, який працює пілотом в авіакомпанії Batik Air в Індонезії, почав поводитися зухвало. Він напився та напав на члена екіпажу через те, що йому не хотіли надавати додатковий алкоголь.

Між бортпровідником та пасажиром у проході літака сталася бійка, яку очевидці зняли на відео. Через те, що сталося, командир судно здійснив екстрену посадку в аеропорту Куала-Наму в Індонезії.

В авіакомпанії, де працює чоловік, який влаштував інцидент, заявили, що пілот на той момент перебував у відпустці.

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