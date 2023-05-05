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На острові Балі запровадять систему квот для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На острові Балі запровадять систему квот для туристів

Як передає інформагентство Detik, губернатор індонезійського острова Балі Вайан Костер заявив, що влада готова ввести систему квот для іноземних туристів.

«Ми більше не вітатимемо масовий туризм. Ми обмежимо [кількість туристів], запровадивши систему квот», – заявив губернатор. Він пояснив, що одна з систем квот, що розглядаються, вимагає, щоб іноземці реєструвалися за рік до запланованого візиту на Балі і чекали своєї черги на в’їзд.

«Система квот на найближчі 100 років. Якщо ми дозволимо цьому продовжуватися як є, приїжджатимуть ці дешеві туристи. Більшість із яких їсть фасований рис, катається на велосипедах, мотоциклах, порушує закони <…> Якщо почнуть працювати квоти, ті, хто збирається приїхати наступного року, боротимуться за внесення до списків уже зараз», — заявив Костер.

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