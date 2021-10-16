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ІНДОНЕЗІЯ

На острові Балі в Індонезії стався землетрус: загинули три людини

Євгеній Подольський

Як повідомляє Агентство метеорології, кліматології і геофізики Індонезії з головним офісом в Джакарті, підземні поштовхи були зафіксовані в 04.18 за місцевим часом на глибині 10 км.

Національне агентство із запобігання стихійним лихам Індонезії (BNPB) підтвердило загибель трьох осіб у результаті стихійного лиха, ще сім постраждали.

Після землетрусу в тому ж районі був зафіксований афтершок магнітудою 4,3.

Землетрус став причиною сходження зсувів: заблоковані шляхи до трьох сіл.

Місцева влада попередила населення з приводу повторних афтершоків.

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