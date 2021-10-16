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ИНДОНЕЗИЯ

На острове Бали в Индонезии произошло землетрясение: погибли три человека

Евгений Подольский

Как сообщает Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии с головным офисом в Джакарте, подземные толчки были зафиксированы в 04.18 по местному времени на глубине 10 км.

Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии (BNPB) подтвердило гибель трех человек в результате стихийного бедствия, еще семь пострадали.

После землетрясения в том же районе был зафиксирован афтершок магнитудой 4,3.

Землетрясение привело к сходу оползней: заблокированы пути к трем селениям.

Местные власти предупредили население по поводу повторных афтершоков.

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