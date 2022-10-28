Для туристів на Балі вводиться 10-річна віза: названо умови її отримання

Нову десятирічну візу для заможних туристів на Балі презентувала місцева влада напередодні саміту G20. Головна мета – залучення заможних «цифрових кочівників», пенсіонерів, а також фахівців, які готові вкладатися в економіку Індонезії.

“Індонезія вступила в гонитву із залучення заможних громадян світу для довгострокового перебування з метою підтримки зростання найбільшої економіки Південно-Східної Азії з акцентом на Балі”, – прокоментували цю новину експерти агентства Bloomberg. За їхніми даними, “second home visa” – а саме таку назву отримав проект – видаватиметься терміном на 5 і 10 років. Право на неї матимуть ті туристи, які мають на банківських рахунках щонайменше 130 тис. доларів. Очікується, що нова віза буде запущена вже до Різдва, — заявляють експерти.

“Це нефіскальний стимул для деяких іноземців зробити позитивний внесок в економіку Індонезії”, – прокоментував в. о. гендиректора з імміграції Відодо Екатьяджана під час церемонії запуску проекту на Балі Як додає агентство, у планах країни запуск візи для «цифрових кочівників», тобто для основного джерела валютних надходжень, розроблявся ще 2021 року — і оголошено про його запуск.

Термін оголошення невипадковий — в агентстві зазначають, що воно збіглося з різким зростанням кількості іноземних туристів, які прибувають до Індонезії. По-перше, країна відновила міжнародні рейси, по-друге, у листопаді Балі приклад саміту G20, який приверне не лише десятки тисяч делегатів, а й міжнародну увагу до острова.