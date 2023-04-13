В Індії звичайного туриста прийняли за багача через його валізу

Під час частих перельотів та переїздів сумки та валізи “обростають” наклейками та бирками. Деяких мандрівників вони дратують, і їх позбавляються, але навіть з цього можна отримати вигоду. Письменник і фотограф Майкл Гебікі пояснив туристичному виданню Traveller, чому не варто прибирати наклейки навіть після завершеної поїздки, повідомляє The Sun.

Зовнішній вигляд сумки через “непотрібні прикраси” може спотворити її, але Гебіки іншої думки.

“Нещодавно мені безкоштовно зробили апгрейд номера під час заселення в готель у пустельному індійському місті Біканері. Замість стандарту мене поселили в люкс, а це номер на дві категорії вищий і шикарніший”, – розповідає про свій досвід письменник.

Він вважає, що причиною підвищення класу стала велика кількість наклейок на його валізі. Це видало в ньому досвідченого мандрівника – службовці готелю дуже хотіли догодити чоловікові.

“Єдина причина, якою я можу пояснити цей щасливий поворот подій, полягає в тому, що я щойно завершив дорогу подорож різними регіонами Індії.

Я зупинявся в готелях вищого класу з накрохмаленою постільною білизною та послугами дворецьких. Ручки моїх валіз просто рясніли різноманітними ярликами люксових готелів, створюючи ілюзію про мене як про скромного багатія», – додає мандрівник.

Однак, згідно з порадами тревел-експертів, є одна річ, яку ви ніколи не повинні розміщувати на своїй багажній бирці, – це ваша адреса. Річард Клайв Роулендс, який регулярно їздить на заходи та фестивалі роботи, порадив не вказувати на ньому жодних даних про адресу.

“Не вказуйте адресу вашого проживання на багажних бірках, оскільки це буквально читатиметься як: “Цей будинок порожній, будь ласка, пограбуйте його, і не поспішайте”, – ділиться рекомендацією експерта джерело.

Проте часто літаючі пасажири радять прибирати з валіз пару старих стікерів перед посадкою на наступний рейс, якщо ви реєструєте багаж. Це пов’язано з тим, що бирки можуть спантеличити працівників аеропорту щодо того, куди має бути доставлена сумка.

“Якщо у вас на сумці багажна бирка дворічної давності, а також безліч різних інших, нам потрібно нескінченно більше часу, щоб знайти інформацію про те, куди її потрібно відправити. Майже завжди саме так і відбувається, тому що стікери збивають з пантелику, і в нас є лише година, щоб розсортувати 800 валіз, які вирушають у три різні пункти призначення”, – поділився на форумі Reddit один із користувачів, який повідомив, що він працює “обробником багажу”.

Тревел-експерти також радять пасажирам не здавати в багаж чорну валізу без будь-яких розпізнавальних знаків: вона, швидше за все, загубиться, резюмує видання.