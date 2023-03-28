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В Індії стадо диких слонів напали на людей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії розбушувалися слони та почали вбивати людей

Стадо диких слонів раптово почало сіяти хаос одразу в кількох селах району Джарграм індійського штату Західна Бенгалія. Внаслідок низки нападів диких звірів за три дні загинули четверо людей.

За даними видання, першим, про чию смерть стало відомо, став мешканець кварталу Санкрайл на ім’я Джіту Хембрам. Чоловік був тяжко поранений внаслідок нападу агресивних тварин, від отриманих травм він помер у лікарні. Наступного ранку в лісі в кварталі Наяграм слон напав на 24-річну дівчину на ім’я Дамаянті Махато. Від смертельних поранень вона також загинула.

Наступною жертвою диких тварин став 25-річний чоловік Суджит Махато. Інцидент стався в одному із житлових кварталів району Джарграм. Місцевий мешканець повертався увечері додому з роботи велосипедом. Раптом за ним виявився слон, підхопив його своїм хоботом і вдрукував у землю. Почувши крики хлопця, місцеві жителі кинулися на допомогу, але знайшли хлопця, який уже лежав на землі. Молодий хлопець помер на місці. Департамент лісового господарства пообіцяв компенсацію сім’ї загиблого, повідомляє індійське ЗМІ.

Пізніше того ж вечора стало відомо про загибель жінки похилого віку. 65-річна Наміта Махато стояла на ганку свого будинку, коли на неї напала череда розлючених слонів. Вона також загинула на місці. Налякані очевидці нападу нічого не могли зробити, мовчки спостерігаючи, як “сусідка вмирає у них на очах”, додає моторошні подробиці індійське ЗМІ. Таким чином, загальна кількість жертв нападів диких травоїдних зросла до 4 людей.

Тим часом, за даними India Times, до 28 березня кількість загиблих після нападів розлючених слонів зросла до 9 людей.

Низка схожих смертельних інцидентів викликала паніку серед місцевих жителів, які почали висловлювати невдоволення бездіяльністю правоохоронців та чиновників Департаменту лісового господарства.

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