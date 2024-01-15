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В Індії пілот отримав по обличчю від пасажира за затримку рейсу на 13 годин

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії пілот отримав по обличчю від пасажира за затримку рейсу на 13 годин

Пілот авіакомпанії IndiGo поплатився за необдуманий вихід у салон пасажирів. Туристи зіткнулися із довгою затримкою рейсу Делі – Гоа. Виною тому була погода. Загалом на виліт довелося чекати аж 13 годин.

Постраждалий співробітник авіакомпанії прибув на борт на зміну своєму колезі, який закінчив робочий час. Оголошення про чергове перенесення рейсу він вирішив зробити не з кабіни, а просто в салоні, скориставшись мікрофоном бортпровідників.

Почувши погану новину, на пілота помчав агресивний пасажир. На ходу він вигукнув: “Не хочеш керувати літаком — не керуй!” – І встиг ударити чоловіка по обличчю, перш ніж той зник у кабіні, а стюардеси перегородили прохід.

Після інциденту авіакомпанія викликала поліцію. Як стверджують очевидці, пасажир перепросив за свою поведінку, коли його брали під варту. Авіакомпанія має намір включити пасажира до чорного списку осіб, яким заборонені польоти.

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