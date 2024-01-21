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ІндіяТуризм

В Індії пасажирові довелося летіти в туалеті літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індії пасажирові довелося летіти в туалеті літака

Пасажир літака провів понад 100 хвилин замкненим у туалеті, після того, як замок дверей вийшов з ладу.

Як повідомляє The National, інцидент стався на борту SpiceJet, що прямував з Мумбая до Бангалору. Після зняття попереджувального знака про пристібування пасажир попрямував у туалет і зіткнувся з проблемою: двері туалету заклинило і він залишився всередині. Спроби екіпажу відчинити двері не мали успіху.

Порятунок прийшов лише після посадки в аеропорту Бангалора, коли прибули інженери для усунення несправності. Після звільнення чоловіка було направлено на медичне обстеження через можливі наслідки психологічного стресу. У спробі полегшити напружену ситуацію, екіпаж написав записку, передавши її під дверима туалету.

“Ми доклали всіх зусиль, щоб відчинити двері. Не панікуйте, ми приземляємося за кілька хвилин. Будь ласка, закрийте кришку унітаза, сядьте на неї і убезпечте себе. Як тільки відчиняться головні двері, прийде інженер. Не панікуйте”, – йшлося в ній.

Авіакомпанія SpiceJet висловила жаль і підкреслила, що в період перебування пасажира під замком екіпаж надавав йому необхідну підтримку та давав поради. Крім того, йому було повністю повернено вартість квитка.

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