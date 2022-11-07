У Гоа заборонили незаконну торгівлю та алкоголь на пляжах

Уряд Гоа видав наказ про заборону деяких видів діяльності, пов’язаних з туризмом, які здійснюються незаконно, і наказав поліції вжити заходів проти порушників.

Департамент туризму Гоа поставив під заборону приготування їжі туристами на узбіччях доріг, продаж екскурсій з рук, роздачу буклетів, що рекламують туризм за межами штату, вживання спиртних напоїв на пляжах тощо. вживати заходів проти незаконної діяльності, згаданої у наказі.

У департаменті заявили, що «така діяльність завдає шкоди та погіршує туристичний потенціал та привабливість місцевих курортів». Заборона набирає чинності негайно.

Загалом поза законом виявилося 10 видів діяльності. До цього списку увійшли у тому числі всі види катання на човнах та занять водними видами спорту у стихійних, необладнаних місцях, розведення багать та приготування їжі на узбіччях, створення туристам будь-яких перешкод, нав’язування реклами та продажу квитків на круїзні катери та інші туристичні заходи, крім офіційних квиткових кас та офісів. Діяльність, пов’язана з продажем сувенірів з неавторизованих ручних візків, перебування в туристичних районах неофіційних рознощиків відтепер заборонена, йдеться у наказі.

Торговці, агенти, постачальники послуг жодним чином не повинні перешкоджати вільному пересуванню туристів і примушувати їх до покупок. Також забороняється несанкціонований продаж квитків та турпакетів на курорти за межами Гоа.

Запроваджується заборона на незаконне розміщення шезлонгів, парасольок, столів та інших предметів на всіх пляжах штату без наявності чинного дозволу від відповідного компетентного органу.

На береговій лінії тепер не можна користуватися транспортними засобами та вживати спиртні напої.