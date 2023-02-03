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ІндіяТуризм

«Не фотографуйте людей без дозволу»: влада Гоа склала рекомендації для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
«Не фотографуйте людей без дозволу»: влада Гоа склала рекомендації для туристів

Департамент туризму індійського штату Гоа випустив рекомендації для безпечного та комфортного перебування відпочиваючих. Гостей регіону закликають поважати чужі кордони та остерігатися місцевих шахраїв.

Зокрема, щоб уникнути конфліктів, туристів просять не фотографувати без дозволу незнайомих людей, особливо тих, хто купається в морі або засмагає на пляжі. Також заборонено робити селфі в небезпечних місцях, наприклад, на слизьких скелях і краю урвищ. У таких місцях часто трапляються нещасні випадки, тому до цього питання влада ставиться суворо.

Аналогічна політика діє щодо туристичних об’єктів та пам’ятників: не допускається нанесення графіті, руйнування та будь-яке осквернення національної спадщини. Крім того, вже діє заборона на приготування їжі та розпивання алкогольних напоїв на пляжах. Винятком є спеціально відведені при цьому зони: кафе, готелі, ресторани.

Для безпеки туристам рекомендується не користуватися послугами приватних таксистів. Як правило, вони обслуговують пасажирів не за лічильником, а за фіксованим, часто завищеним тарифом. Це ж стосується бронювання готелів, вілл та послуг гідів: краще віддавати перевагу готелям та екскурсоводам, зареєстрованим у департаменті туризму.

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