100 американських туристів заблокували на ГОА: через скандал дійшло навіть до бійки

“Такі інциденти завдадуть шкоди туристичному іміджу і потенціалу штату”, – з такою заявою звернулися до губернатора індійського туристичного штату Гоа розлючені круїзні оператори, які стали жертвою великого скандалу. Групу зі 100 американських туристів заблокували в порту Мормугао в Гоа, і замість обіцяної екскурсії туристам довелося спостерігати за бійкою між водіями автобуса та таксистами.

Як заявили телеканалу Нью-Делі NDTV представники постраждалого туроператора «Le Passage to India», винуватцями НП стали таксисти, що прорвалися в порт. «Група таксистів зупинила автобуси, які вирушили до порту, щоб забрати близько 100 туристів зі Сполучених Штатів Америки. Вони прибули на круїзному лайнері «Океанська одіссея» і мали здійснити екскурсію та повернутися на корабель», — сказав представник фірми Френсіс Ваз.

При цьому в результаті між водіями таксі та водіями автобусів сталася бійка, розібрати яку поліція змогла. Проте заблоковані автобуси до туристів дістатися так і не змогли. У результаті туристи залишилися без екскурсії, а лайнер відбув своїм курсом до штату Керала.

Після зустрічі з туроператорами та іншими зацікавленими сторонами в туристичному секторі пан Савант запевнив, що ведеться розслідування, і у зв’язку з інцидентом будуть вжиті заходи. “Поліції наказано заарештувати осіб, причетних до ймовірного нападу на водія автобуса”, – додав він.