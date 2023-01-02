На Балі пляжі затопило горами сміття: туристи шоковані апокаліптичним видом

Замість піску та пальм знаменитого пляжу Кута в Індонезії туристи були шоковані апокаліптичним виглядом. Поліетиленові пакети, пляшки, пластикові стаканчики – пляжі буквально затоплені горами сміття. При цьому, як заявили в індонезійських ЗМІ екологи-добровольці, які приїжджають на прибирання сміття, основним його джерелом є місцеві жителі та безвідповідальні туристи.

Про це заявив Судзукі Хіромаса, японський активіст-еколог, який уже кілька років двічі на рік їздить на Балі, щоб прибирати сміття. Він відомий і в соцмережах — насамперед своїм костюмом «Ультрамена» – японського супергероя. Таким чином, еколог розраховує привернути увагу громадськості, і агітувати інших на боротьбу зі сміттям.

Щодо ситуації на Балі, то японський активіст представив відео, як десятки добровольців прибирають пляж 25 грудня, до роботи залучено навіть невеликий навантажувач, який вигрібає сміття вздовж берега. «Пляж Кута в Бадунг Рідженсі, Балі, під кінець 2022 знову захоплений горами сміття. Відходи, що засмічують пляж Кута, складаються переважно із пластикових відходів, починаючи від пластикових стаканчиків для напоїв та закінчуючи пластиковою упаковкою», – розповів японець.

Офіційний балійський координатор з виявлення морського сміття Служби навколишнього середовища та санітарії Бадунг Рідженсі Мад Геде Двіпаяна підтвердив, що все узбережжя, яке розділене на 10 прибережних зон, було завалено сміттям. З жовтня по грудень волонтери зібрали 600 тонн сміття, причому тільки на узбережжі Бадунг, а в січні очікують піку проблеми зі сміттям, оскільки «об’єднаються» високий сезон із напливом туристів та сезон дощів.

«Через сильні вітри пластик легко розлітається по всьому острову. У сезон дощів потоки води зносять сміття до річок, в результаті воно опиняється на узбережжі», – пояснив пан Двіпаяна. За його словами, лише в його команді працюють близько 400 осіб — 100 із них було відправлено на пляж Кута з чотирма тракторами, а загалом вони працюють у 10 прибережних зонах.

«Сміття на Балі стає дедалі серйознішою проблемою, оскільки у 2021 році в Індонезії було зареєстровано колосальні 68,5 млн тонн відходів. При цьому 17% сміття в Індонезії складають пластикові відходи і лише 9% підлягають вторинній переробці», – додали експерти.