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ІндіяТуризм

Туристичний човен затонув в Індії, понад 20 людей загинули

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристичний човен затонув в Індії, понад 20 людей загинули

Газета The Guardian повідомляє, що як мінімум 21 людина загинула внаслідок перекидання двоярусного туристичного човна в південному індійському штаті Керала.

У поліції уточнили, що на борту було близько 40 осіб. Човен перекинувся через перевантаженість. На багатьох пасажирах не було рятувальних жилетів.

Більшість жертв – діти, в Індії зараз період шкільних канікул.

Влада очікує, що кількість загиблих може зрости, оскільки човен, перевернувшись, застряг у тину, і щоб врятувати заблокованих усередині людей, його довелося витягувати, на що потрібен час.

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