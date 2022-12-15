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Незвичайні закони Індії, які варто дотримуватися туристам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Незвичайні закони Індії, які варто дотримуватися туристів

Індія відома тим, що її Конституція – найдовша у світі. Можливо, тому в країні існує безліч дивних законів. Їх не обов’язково дотримуватись, але, проте, до них можуть апелювати у разі спірних ситуацій. Про найбільш незвичайні та дивні закони в Індії – у матеріалі “ДІП”.

Вживання алкоголю

У країні повнолітнім віком вважається 18 років, але в деяких штатах Індії заборонено вживати спиртні напої людям, які не досягли 25 років, і варто пам’ятати, подорожуючи Індією. Це стосується і популярних туристичних місць, тому краще заздалегідь знати список штатів: Гоа, Хімачал-Прадеш, Уттар-Прадеш, Сіккім. Існують штати, де діє сухий закон. Там не продають алкоголь, а розпивати на вулиці спиртне, яке привезли з іншого регіону — заборонено.

Не можна тиснути руку

Багато людей при зустрічі звикли тиснути руку своєму співрозмовнику. В Індії так робити не прийнято і такий жест можуть вважати за образу. Вся справа у релігії. В Індії прийнято вітатись, складаючи долоні біля грудей і трохи нахилятися. Під час цього жесту слід стежити, куди спрямована підошва вашого взуття. Вона не повинна “дивитися” на людину – це вважається неповагою.

Не можна їсти морозиво ротом

В Індії заборонено їсти морозиво ротом, для цього процесу потрібно використовувати виключно ложку. Звичайно, вдома, якщо вас ніхто не бачить, за це не оштрафують, але у громадських місцях представники місцевої поліції можуть зробити зауваження. У всіх закладах Індії разом із морозивом пропонують ложку, і не варто від неї відмовлятися.

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