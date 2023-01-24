Винищувачі піднялися у повітря після загрози вибуху на рейсі Ryanair до Греції

Під час недільного рейсу авіакомпанії Ryanair із польського Катовіце до столиці Греції Афіни стався інцидент – екіпажу надійшло повідомлення про загрозу вибуху. У небо для супроводу «проблемного» лайнери піднялися два винищувачі F-16.

Рейс 6385 авіакомпанії Ryanair вилетів з аеропорту Катовіце імені Войцеха Корфанти (KTW) о 14:22 і мав приземлитися в міжнародному аеропорту Афін Елефтеріос Венізелос (AIA) о 17:05 за східноєвропейським часом. Незабаром після зльоту надійшло повідомлення про загрозу вибуху бомби, що змусило грецьких винищувачів супроводжувати літак до місця призначення.

Boeing 737 приземлився в Афінах о 17:39 за місцевим часом і був направлений до віддаленої частини аеропорту, де його могла ретельно обшукати поліція. Усі 190 пасажирів були евакуйовані з літака. Обстеження салону, перевірка пасажирів та їхнього багажу ні до чого не привели — бомбу знайдено не було.

Звідки виникала загроза вибуху, поки що невідомо.

Недільна загроза вибуху бомби продовжила неприємну тенденцію — 2023 року щотижня виникає одна загроза вибуху.

Минулої суботи чартерний рейс Azur Air з міжнародного аеропорту Перм (PEE) у Росії до Міжнародного аеропорту Гоа (GOI) в Індії був перенаправлений до міжнародного аеропорту Термез (TMJ) в Узбекистані після того, як надійшло попередження про наявність бомби в літаку. Усі пасажири змогли благополучно висадитися, і зрештою на борту Boeing 757, який виконував рейс, не було виявлено жодних сторонніх та підозрілих предметів.

7 січня рейс Jetstar з Токійського міжнародного аеропорту Наріта (NRT) до аеропорту Фукуока (FUK) був перенаправлений до центрального міжнародного аеропорту Чубу (NGO) з тієї ж причини. Як і у випадку з рейсом Azul Air, загроза вибуху була в кінцевому рахунку спростована, і всі 136 пасажирів і членів екіпажу змогли висадитися з Airbus A320.

Поки що єдине, що об’єднує всі три загрози вибуху, — жодна з них насправді не була достовірною. Однак той факт, що за такий короткий час виникло так багато загроз, викликає занепокоєння. Оскільки попит на поїздки продовжує відновлюватися і в деяких випадках навіть перевищує рівні, що існували до пандемії, дуже важливо, щоб агентства транспортної безпеки могли зрештою забезпечити безпеку мандрівників та працівників авіакомпаній.