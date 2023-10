У Франції евакуювали всіх туристів із Лувра, Версальського палацу та Ліонського вокзалу через загрозу вибуху

У Європі зростає стурбованість питаннями безпеки на тлі ситуації на Близькому Сході. У суботу, 14 жовтня, через погрози було евакуйовано Лувр, Версальський палац та Ліонський вокзал.

Відвідувачів Лувру та Версальського палацу було евакуйовано після попередження про загрозу вибухів. Люди спішно покидали музей під звуки сигналізації.

Пізніше надійшли повідомлення про евакуацію Ліонського вокзалу у Парижі. Там було виявлено підозрілий пакет.

У п’ятницю у Франції було запроваджено режим “надзвичайної антитерористичної готовності”. Про рішення підвищити рівень загрози влада оголосила 13 жовтня. Цього дня внаслідок нападу на коледж Гамбетта в Аррасі було вбито вчителя, кілька людей отримали поранення. У рамках розслідування поліція затримала 11 людей.

Following the evacuation of the #Louvre 🇫🇷 the #PalaceofVersailles is being evacuated due to a bomb threat #France pic.twitter.com/QTDSeI3fb8

— 𝙰𝚒 𝙽𝚎𝚠𝚜 𝚁𝚎𝚙𝚘𝚛𝚝 (@AiNewsRep) October 14, 2023