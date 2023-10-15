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У Франції евакуювали всіх туристів із Лувра, Версальського палацу та Ліонського вокзалу через загрозу вибуху

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Франції евакуювали Лувр, Версальський палац та Ліонський вокзал через погрози

У Європі зростає стурбованість питаннями безпеки на тлі ситуації на Близькому Сході. У суботу, 14 жовтня, через погрози було евакуйовано Лувр, Версальський палац та Ліонський вокзал.

Відвідувачів Лувру та Версальського палацу було евакуйовано після попередження про загрозу вибухів. Люди спішно покидали музей під звуки сигналізації.

Пізніше надійшли повідомлення про евакуацію Ліонського вокзалу у Парижі. Там було виявлено підозрілий пакет.

У п’ятницю у Франції було запроваджено режим “надзвичайної антитерористичної готовності”. Про рішення підвищити рівень загрози влада оголосила 13 жовтня. Цього дня внаслідок нападу на коледж Гамбетта в Аррасі було вбито вчителя, кілька людей отримали поранення. У рамках розслідування поліція затримала 11 людей.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен заявив, що, ймовірно, існує зв’язок між тим, що відбувається на Близькому Сході, і нападом в Аррасі. Дарманен закликав “надсилати будь-якого іноземця, якого спецслужби вважають небезпечним”.

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