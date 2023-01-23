В Афінах екстрено сів пасажирський літак через вибухівку на борту

Як повідомляє ERT, вчора, 22 січня, в Афінах (Греція) здійснив екстрену посадку авіалайнер лоукостера Ryanair через повідомлення про бомбу на борту.

Пасажирський літак «Боїнг» 738 здійснював рейс з Катовіце (Польща) — Афіни. У літаку летіли 192 особи.

Після того, як надійшло повідомлення про закладений на борту вибуховий пристрій, у небо для супроводу було піднято два винищувачі F-16. Було приведено в дію всі передбачені наземні та повітряні протоколи.

За даними Управління цивільної авіації Греції, літак приземлився о 17.45, пасажирів евакуювали, лайнер відбуксували на спецстоянку. Внаслідок перевірки вибухових пристроїв не було виявлено.