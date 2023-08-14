У Греції популярну пам’ятку регулюватимуть за квотами через величезний наплив туристів

На відому атрибуту Афін вводитимуть обмеження щодо кількості відвідувачів. Згідно з інформацією з грецьких ЗМІ, уряд Греції підтвердив, що відвідування Афінського Акрополя буде обмежено до 20 000 осіб на день, і також встановлюватимуться часові обмеження на вхід. Плани передбачають запуск “пробної версії” квот вже у вересні, а на постійній основі система обмежень має почати діяти у квітні 2024 року, тобто на початку наступного туристичного сезону.

За словами міністра культури, Ліни Мендоні, ці заходи необхідні для запобігання накопиченню відвідувачів та довгих черг на “вузьких місцях” усередині об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона зазначила, що щодня на комплекс пам’яток просто втискуються до 23 тисяч туристів, особливо багато великих груп до полудня. Міністр наголосила, що туризм важливий для країни, але необхідно балансувати його вплив на збереження пам’яток.

Згідно з планом, обмеження на відвідування Акрополя почнуть діяти з 4 вересня як експеримент і аж до 1 квітня 2024 року стануть постійною практикою. У період з 8:00 до 20:00 щогодини допускатимуться обмежені групи туристів з різною чисельністю. Безліч відвідувачів, як передбачається, буде сконцентровано з 8 ранку до полудня. В результаті, з 8:00 до 9:00 ранку буде допущено 3000 осіб, наступна година – 2000 осіб, і кількість дозволених туристів змінюватиметься в інший годинник. Обмеження за тривалістю перебування не встановлюються, але в середньому організовані туристичні групи та круїзні лайнери проводять на Акрополі близько 45 хвилин.

Ліна Мендоні наголосила, що ці заходи спрямовані на захист пам’ятника та покращення враження туристів. Варто зазначити, що минулого місяця доступ на Акрополь було закрито через екстремально високу температуру. Влада Афін оголосила про закриття пагорба Акрополя, включаючи храм Парфенон, з полудня до 17:00 через спеку, що досягає 41 градуса за Цельсієм. У зв’язку з цим влада встановила навіси для захисту туристів від сонця.

Також слід зазначити, що натовпи туристів, що зібралися у “вузьких місцях”, стали об’єктом витонченого шахрайства. Грецька організація з розвитку культурних ресурсів попередила туристів про дезінформацію, пов’язану з рекламою “Прохід без черги”. Організація наголосила, що на Акрополі не існує такої послуги, і попередження про те, що навіть якщо туристи матимуть змогу уникнути черги на вході, вони все одно зіткнуться з нею на вході до Пропілеї, які мають вузький вхід.