У Греції через сильні пожежі евакуювали 30 000 туристів

На острові Родос у Греції проводиться евакуація туристів із готелів через природні пожежі. Вже 30 000 людей було вивезено морем у безпечні місця.

Багатьом постояльцям готелів довелося залишити їх, навіть не забравши речі, а деякі туристи їхали прямо в купальниках.

Нагадаємо, на Родосі з вівторка вирують сильні природні пожежі. Спочатку вони обмежувалися внутрішніми гірськими районами, але потім змістилися у бік узбережжя.

Нова хвиля спеки в Греції створює небезпечні умови для виникнення та розповсюдження пожеж. Вкрай висока небезпека пожеж прогнозується в Аттиці, на Евбеї, на Родосі, Ларисі, Арголіді, Коринфії, Мессінії, інших районах країни.