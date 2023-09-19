Греція збільшить туристичний податок майже вдвічі

З 2024 року туристичний податок у Греції буде збільшено. За одну ніч мандрівникові доведеться заплатити до бюджету країни від 1,5 до 10 євро, залежно від зірковості готелю. Про це журналістам розповів прем’єр-міністр республіки Кіріакос Міцотакіс.

За його словами, збільшення збору необхідне для поповнення резервного фонду держави, який створюється спеціально для боротьби із наслідками стихійного лиха. Цього літа деякі острови Греції охопили сильні пожежі. Особливо великих збитків завдано Родосу та Корфу, звідки туристів довелося масово евакуювати. Багато готелів було знищено або сильно постраждали від вогню.

Наразі влада має намір не лише відновити туристичну інфраструктуру у постраждалих регіонах, а й закласти до бюджету значну суму на ліквідацію збитків від можливих майбутніх колапсів.

«Ми вже створили спеціальний резерв на випадок стихійних лих у розмірі 300 млн. євро, який з 2024 року досягне 600 млн. Додаткові кошти надійдуть за рахунок збільшення щоденного податку на проживання», – пояснив прем’єр-міністр.

Зазначимо, що туристичний збір було запроваджено ще 2018-го. Наступного року він становитиме 1,5 євро в готелях 1 і 2* (зараз 0,50), 3 євро – у 3* (зараз 1,5), 7 євро – у 4* (зараз 3) та 10 євро – у п’ятизірковому готелі за ніч (зараз 4).

Крім того, влада планує з 2024 року посилити фінансове навантаження на власників квартир і будинків, які здають їх туристам через Airbnb. Зокрема, якщо у власника понад три об’єкти нерухомості зареєстровано у сервісі, то доходи від здачі житла обкладатимуться ПДВ та додатковими зборами, що позначиться і на вартості розміщення. Таким чином, чиновники намагаються зрівняти у турсекторі позиції готельєрів та приватників.