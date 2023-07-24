Спека у Греції: острів Родос охоплений пожежами, туристів евакуювали з готелів

Тисячі місцевих жителів та туристів були евакуйовані зі своїх будинків та готелів на острові Родос у Греції. Про це повідомила пожежна служба країни.

На сході острова ситуація особливо непроста, і людей з пляжів евакуювали і судна берегової охорони, і приватні човни.

За наявною інформацією, до цього популярного у туристів району прямують і кораблі грецького флоту.

Заступник начальника пожежної охорони Греції сказав, що його служба зараз бореться із пожежами у багатьох районах країни, але на Родосі вони найскладніші.

У районі Кіотарі три готелі вже у вогні, гасінням якого займаються п’ять вертольотів та 173 пожежники.

За словами Беккі Малліган, туристки з Британії, її разом із сестрою та дочкою евакуювали з готелю на пляж, де вони, як і сотні інших відпочивальників, застрягли в сильну спеку.

„На пляжі є лише один невеликий сарай, а нас дуже багато, — розповіла вона Бі-бі-сі, — Багато дітей, середина дня, а ми нікуди не можемо сходити і сидимо тут без будь-якої допомоги. Це просто огидно“.

Інший відпочивальник, Саймон Уітлі, сказав, що поки він обідав, попіл почав падати на його піцу.

“У готелі сказали, що це нормально і турбуватися нема про що, оскільки вони зв’язалися з владою з приводу ситуації”, – сказав він Бі-бі-сі.

Пізніше його готель було евакуйовано. „Ми побачили, що пляжний бар, у якому ми були напередодні, згорів. Все було в густому диму. Нам довелося кинути в готелі дві сумки з речами», – розповів Вітлі.

Туристична компанія TUI заявила, що хоча безпосередньо від пожежі постраждала лише невелика кількість її готелів, вони як запобіжний захід вирішили переселити своїх туристів в інші місця проживання.

У суботу, 22 липня, до Родосу також прибули пожежники зі Словаччини, щоб допомогти місцевим командам.

„Ситуація на Родосі серйозна та вкрай складна. Через сильний вітер та швидку зміну напрямку вогню пожежникам довелося відступити і перейти в інше місце», — написали у фейсбуці словацькі пожежно-рятувальні служби.

За їхніми словами, частина словацької рятувальної команди перебралася на прибережні курорти, щоби допомогти в евакуації людей.

Цими вихідними в Греції очікується ще сильніша спека, і метеорологи попереджають, що температура може піднятися до 45 °C. За даними Грецької національної метеорологічної служби (EMY), аномальна спека досягне свого піку в неділю. Що ще гірше, після короткого перепочинку в понеділок на Грецію, за прогнозами, обрушиться ще одна хвиля аномально високих температур, яка триватиме до наступних вихідних.

За словами одного з провідних метеорологів країни, не виключено, що на них чекає найстрашніша липнева спека за останні 50 років.

Пожежники продовжують боротися з десятками лісових пожеж, що спалахнули по всій країні. Особливо постраждали район на захід від Афін, Лаконія на півдні Пелопоннесу та острів Родос.

Влада попереджає про дуже високий ризик нових пожеж, оскільки спека поки що спадати не збирається.

Усім жителям країни порадили не виходити з будинків у найспекотніший час дня, а головна туристична пам’ятка грецької столиці, афінський Акрополь, буде закрита для відвідування в ті ж години.

Як і інші країни півдня Європи, Греція на початку липня пережила тривалий період екстремально спекотної погоди.

Він припав на один із найбільш завантажених періодів для туристичної індустрії країни.