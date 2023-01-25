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Туреччина, Греція та Мальдіви: названо найдешевший місяць для покупки авіаквитків

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туреччина, Греція та Мальдіви: названо найдешевший місяць для покупки авіаквитків

Аналітики британської туристичної компанії Destination 2 назвали найвигідніший для польотів світом місяць у 2023 році, передає Mirror.

Експерти з подорожей склали список популярних місць для відпочинку та найкращий час для бронювання у 2023 році. Так, з’ясувалося, що березень є найдешевшим місяцем для польотів до популярних у туристів Туреччини, Греції, Хорватії, Мальти, Кіпру та Ісландії.

Найдешевші квитки на Мальдіви, Барбадос та Маврикій пропонують, згідно зі звітом, у лютому.

Генеральний директор бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі попередив пасажирів про те, що ціни на авіаквитки продовжать зростати протягом літа.

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