Туреччина, Греція та Мальдіви: названо найдешевший місяць для покупки авіаквитків

Аналітики британської туристичної компанії Destination 2 назвали найвигідніший для польотів світом місяць у 2023 році, передає Mirror.

Експерти з подорожей склали список популярних місць для відпочинку та найкращий час для бронювання у 2023 році. Так, з’ясувалося, що березень є найдешевшим місяцем для польотів до популярних у туристів Туреччини, Греції, Хорватії, Мальти, Кіпру та Ісландії.

Найдешевші квитки на Мальдіви, Барбадос та Маврикій пропонують, згідно зі звітом, у лютому.

Генеральний директор бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі попередив пасажирів про те, що ціни на авіаквитки продовжать зростати протягом літа.