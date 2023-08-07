Це кінець звичного туризму: туристи почали відмовлятися від найпопулярніших курортів Європи

Липень, що минув, виявився найспекотнішим за всю історію метеоспостережень у Середземномор’ї, і для туризму це може обернутися драматичними наслідками. Тим більше що серпень також обіцяє побити аналогічний рекорд. У результаті європейські туристи почали масово переорієнтуватися з курортів Середземномор’я на відпочинок у Північній Європі. А жахи згорілого Родосу цю тенденцію лише спонукали. І навіть хитрі страховки від спеки, які вигадали страхові компанії, не допомагають відновити попит. Загалом експерти з клімату побоюються, що ми стаємо живими свідками згасання цілої епохи: звичному туризму в Європі поступово приходить кінець…

Як заявили Всесвітня метеорологічна організація та Служба зміни клімату Copernicus ЄС, липень був найспекотнішим місяцем в історії. «Вчені кажуть, що в міру того, як планета нагрівається, у майбутній період очікуються такі зміни, як повені, тривалі лісові пожежі та екстремальні погодні явища, що загрожують життю людей», – цитує їхні заяви європейська преса. Зрозуміло, все це не може не позначитися негативно на туризмі у найпопулярнішому Середземноморському басейні.

Якщо кілька років тому негативний ефект від потужних пожеж переживала Туреччина, тепер головним «героєм» стала Греція, точніше острів Родос, який намагається залікувати свої рани після 11 днів руйнівних липневих пожеж. “Пожежі, що збігаються з серединою туристичного сезону, негативно позначаються на туристичному секторі, на якому базується більша частина економіки Родосу і близько 20% всієї економіки Греції”, – запевняють експерти. Вони навіть наводять цікаві цифри: за даними міжнародної дослідницької компанії Forward Keys, кількість скасування рейсів на Родос останній тиждень липня перевищила всі бронювання, зроблені на острові за аналогічний період 2019 року. Туроператори, щоправда, заявляють, що поступово намагаються відновити бронювання, а німецький TUI навіть заявив: «Якщо туристи не поїдуть на Родос після лісових пожеж, ми завдамо більше шкоди мешканцям Родосу».

Проте катастрофа залишається катастрофою — загалом в Середземномор’ї в попіл перетворилося 350 кв. кілометрів території. Пожежі вирували у Греції, Італії, Алжирі та Тунісі, було знищено загалом 350 квадратних кілометрів.

Тим часом, після ураганних вітрів і злив, що також «прогулялися» по частині європейських країн, у Середземномор’ї знову очікують на сильну спеку. І готелі на курортах їй не раді. Так, власники готелів у Бенідормі, курортному містечку на південному сході Іспанії, популярному в англійців та скандинавів, поділилися своїми побоюваннями. Як заявив Антоніо Майор, президент Асоціації готелів та туризму регіону Валенсія: «Якщо така ситуація повторюватиметься щоліта, це вплине на нашу економіку. Наша діяльність зосереджена на трьох літніх місяцях». Також експерти констатують вибухове зростання попиту на безпечніших і менш спекотних напрямках Північної Європи – про це зокрема заявив Тім Хентшель, генеральний директор туристичної платформи HotelPlanner.

Ще один спосіб врятувати туризм запропонували страховики — американська компанія Sensible Weather розробила страховку для компенсації людям, чия відпустка постраждала через сильну спеку. Як заявив засновник компанії Нік Кавано, страховик планує додати опцію «захист від температури» наступного літа: «Простіше кажучи, якщо ви не можете вийти на вулицю протягом трьох годин за температури 42 градуси опівдні, ми можемо повернути вам трохи грошей», — пояснив він принцип страховки. Однак великий шанс, що ці «трохи грошей» не врятують традиційний туризм від наляканих туристів.