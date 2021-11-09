Тільки продукти, аптека та тютюн: у Греції запровадили нові обмеження

Влада Греції значно посилила антиковидні обмеження, згідно з якими, щоб туристам і громадянам країни потрапити до кафе та ресторанів навіть із відкритою терасою, на вході тепер необхідно пред’явити сертифікат щеплення або негативний тест на ковід. Для в’їзду в торгові центри та магазини потрібні такі самі документи. Нові обмеження діятимуть у Греції до 22 листопада.

З 6 листопада у Греції почали діяти нові антиковидні обмеження. Причина – поширення коронавірусу країни. При цьому жодних спільних локдаунів поки що не вводиться, обмеження більшою мірою торкнуться нещеплених громадян.

Таким чином, коло доступних для нещеплених громадян місць ще більше звузилося. Тепер тим, хто не має щеплення, можна відвідати тільки такі місця: криті заклади, які залишаються доступними для вільного відвідування: продуктові магазини, супермаркети, міні-маркети, пекарні, м’ясні крамниці, магазини морепродуктів, аптеки, автозаправні станції, зоомагазини , пральні та тютюнові лавки, фермерські ринки.

Нагадаємо, що раніше для відвідування кафе та ресторанів на літніх верандах не потрібно було пред’являти жодних документів. А ось перебування у приміщенні громадського харчування було доступне лише за наявності сертифікату про вакцинацію.

Громадські місця, які доступні для відвідування тільки з сертифікатом щеплення/негативним ПЛР-тестом/експрес-тестом на вибір:

Ресторани та кафе просто неба, включаючи відкриті веранди в готелях; Роздрібні магазини, включаючи торгові центри та аутлети; Лікарні, клініки, медичні кабінети, діагностичні та реабілітаційні центри; Ігрові майданчики просто неба; Зоопарки, парки розваг, ботанічні сади; Перукарні, салони краси, манікюрні салони та спа-салони.

Для дітей віком від 4 до 17 років замість довідки про результат ПЛР або експрес-тестування дозволено пред’явити довідку про самотестування (self-test).

Такі громадські місця, як музеї, місця з археологічними експонатами, а також кінотеатри, концертні зали та спортзали мають право самостійно вибирати схему допуску туристів та громадян країни: дозволяти вхід лише вакцинованим або ще тих, хто пред’явив негативний тест на ковід.

Відвідувати тільки за наявності свідоцтва про вакцинацію або довідку про перенесене захворювання можна такі заклади: нічні клуби, бари, банкетні зали, музичні заклади, криті підприємства громадського харчування, криті ігрові майданчики та ігрові кімнати. При цьому в будь-яких приміщеннях, у тому числі в місцях скупчення людей на відкритому повітрі, обов’язковий масочний режим.

ДОВІДКА: Експрес-тестування (самотестування – self test) продається в аптеці вартістю близько 5 євро (150 гривень). При цьому експрес-тест готовністю близько 30 хвилин у лабораторних умовах коштуватиме приблизно 10 євро (300 гривень), результат у цьому випадку прийде на електронну пошту. Після отримання негативного результату такого тесту термін його дії становить лише 48 годин, тоді як готовність ПЛР-тесту становить день і дійсний протягом 72 годин.

Туристи, які прибули з третіх країн, мають право надати представнику санітарних органів свідоцтво про вакцинацію або довідку перехворілого на ковід, з якими він в’їхав до Греції, або негативний результат ПЛР або експрес-тест на коронавірусну інфекцію. При цьому уточнюється, що самодіагностика на ковід для дорослих не поширюється. Тест ПЛР та експрес-тест можна зробити лише в лабораторії.