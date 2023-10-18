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Літак із туристами екстрено сів замість Анталії у Греції через п’яну 61-річну туристку, яка напала на стюардес

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Літак із туристами екстрено сів замість Анталії у Греції через п'яну 61-річну туристку, яка напала на стюардес

Рейс британського лоукостера, що прямував із Глазго до Анталії, був змушений здійснити аварійну посадку в грецькому аеропорту Салоніки. Причиною екстреної зміни курсу стала п’яна 61-річна туристка, яка напала на стюардесу.

Інцидент стався минулої неділі близько 22:30 вечора, коли бортпровідники зіткнулися з «жахливими та агресивними» діями цієї жінки. За даними перевізника, оприлюдненим британським виданням The Sun, мандрівниця, перебравши зі спиртним, відмовлялася підкорятися вказівкам персоналу і продовжувала поводитися агресивно навіть після травми внаслідок падіння під час події.

За даними грецької газети Protothema, жінці було пред’явлено звинувачення у перешкоджанні руху, дрібному хуліганстві на повітряному судні під час польоту та непокорі наказам пілота.

Уточнювалося, що пасажирка відмовилася вибачитися за свої вчинки, в результаті за бешкет після прибуття в аеропорт Салоніки її заарештувала поліція. Пізніше пасажирів пересадили на інший рейс для продовження подорожі до турецької Анталії.

Представник авіакомпанії Jet2 засудив поведінку жінки та запевнив пасажирів, що буйну туристку більше не допустять до польотів із їхньою авіакомпанією.

“Як сімейна авіакомпанія, ми абсолютно не терпимі до деструктивної поведінки, і ми можемо гарантувати, що клієнтка була занесена в чорний список довічно. Ми також хотіли вибачитися перед нашими туристами за неприємну подію та запевнити, що безпека та комфорт мандрівників залишаються нашими пріоритетами”, — заявив представник лоукостера.

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