Туристам дали поради, як отримати хороший номер у готелі та не платити додатково за це

У готелях є кілька категорій номерів, які заздалегідь викуповують туристи. Однак, за допомогою деяких лайфхаків ви можете отримати номер “люкс”, але не платити за нього. Існує кілька хитрощів, яких можна вдатися. Про них – у матеріалі “ДІП”.

Привезіть подарунки адміністрації

Варто заздалегідь зазначити, що це правило діє лише в деяких країнах. У Туреччині та Єгипті подібні “презенти” дуже люблять. Найкраще везти їжу чи алкоголь. Подарунок у вигляді сувеніру віддаєте на ресепшені при заселенні, після чого просите номер з видом або класу вище. Адміністрація, швидше за все, піде на поступки.

Повідомте про свято

Якщо ви їдете у відпустку у свій день народження або у весільну подорож, повідомте заздалегідь про це в готель. Краще відзначити це при бронюванні або надіслати інформацію окремим листом. Готелі, як правило, пропонують приємні бонуси до особливих подій. Це може бути покращений номер, безкоштовна вечеря або невеликі подарунки у вигляді фруктової тарілки та шампанського. Якщо ви хочете покращити категорію номера, краще прямо так і написати у листі.

Заведіть карти лояльності

Мережеві готелі мають карти лояльності та спеціальну бонусну програму, але туди рідко включають підвищення класу номера. Якщо у вас є карта готелю і ви зупиняєтеся в цій мережі із завидною регулярністю, то ставлення до вас як до постояльця буде краще. І якщо ви попросите безкоштовно надати вам покращений номер, то адміністрація охочіше піде вам назустріч.

Заїжджайте у вечірній час

Досить часто важливі гості бронюють номери, а потім не приїжджають до готелю чи затримуються на кілька днів. Як правило, персонал готелю дізнається про це вже пізно ввечері. Тому дорогі номери можуть виявитися вільними на найближчі кілька днів, якщо ви приїдете ближче до вечора.

Будьте ввічливі з персоналом

Якщо при спілкуванні з персоналом на ресепшені ви будете ввічливі, то ймовірність того, що вам дадуть кращий номер, збільшується. Якщо ви з посмішкою запитаєте, чи є у них вільний добрий номер і чи можуть вони підвищити вам клас обслуговування, то вони намагатимуться зробити вам більше, ніж якби ви стояли з незадоволеною особою.