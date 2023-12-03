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На туристів у Парижі напав ісламський терорист

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На туристів у Парижі напав ісламський терорист

Вночі в Парижі на туристів із ножем та молотком напав озброєний чоловік. Одна людина загинула та двоє отримали поранення.

Інцидент стався 2 грудня близько 9 години вечора в 15-му окрузі міста, неподалік Ейфелевої вежі. Злочинець кілька разів поранив ножем громадянина Німеччини та Філіппін, після чого постраждалий помер.

Нападник намагався втекти, перейшовши через міст на інший берег Сени. Втікаючи, він напав на іншого туриста з Великобританії: вдарив його молотком у око. Легко поранено ще одного перехожого: він перебуває в стані шоку.

Під час переслідування чоловік погрожував поліцейським, говорив, що підірве на собі вибухівку та вигукував «Аллах акбар», пише французька leparisien. В результаті патрульні заарештували його за допомогою електроімпульсного пістолета.

Поліція закликала мешканців та гостей Парижа уникати району, де стався напад. Поблизу Ейфелевої вежі встановлено загородження.

Розслідування інциденту проводить антитерористична прокуратура.

Міністр внутрішніх справ країни повідомив, що злочинець – громадянин Франції іранського походження, був внесений до баз даних поліції як прихильник радикального ісламу. Чоловік страждає на психічні розлади і періодично проходить лікування. Раніше, з 2016 по 2020 рік, вже відбував термін у в’язниці за напад, що готувався.

Перед самим інцидентом терорист зняв двохвилинне відео, де присягнув на вірність ісламській державі і заявив, що збирається помститися за мусульман, які гинуть в Афганістані та Палестині.

Останнім часом у Франції сталося кілька таких інцидентів. У жовтні в результаті нападу терориста в школі не на півночі країни одного учителя було вбито, а другого поранено. У червні громадянин Сирії поранив кількох людей у альпійському місті Ансі. Ще один теракт був у січні: злочинець напав на людей на Північному вокзалі Парижа, після чого його застрелили поліцейські.

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