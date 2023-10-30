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Складено рейтинг найкращих країн для тих, хто працює віддалено

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найкращих країн для тих, хто працює віддалено

Згідно з дослідженням Global Remote Work Index від NordLayer, найкращою країною для цифрових кочівників є Данія.

Примітно, що у десятці найкращих виявилися переважно країни Західної та Північної Європи з високими цінами на житло, транспорт та їжу.

Автори рейтингу зазначають, що одним із ключових визначальних факторів при складанні списку стало співвідношення між рівнем кібербезпеки та соціальною безпекою.

Ось як виглядає топ-10 найкращих країн для фрілансерів:

  • Данія;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Іспанія;
  • Швеція;
  • Португалія;
  • Естонія;
  • Литва;
  • Ірландія;
  • Словаччина.
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