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Данський турист розіграв покоївок у готелі, спорудивши з подушок і простирадл фігури у вигляді трупів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Турист залишив незвичайний сюрприз покоївкам у готелі та викликав обурення в мережі

Данський турист розіграв покоївок в одному з готелів, спорудивши з подушок і простирадл фігури у вигляді трупів. Відповідне відео він опублікував у своєму TikTok. На ролик, який набрав понад 40 мільйонів переглядів.

Наголошується, що незвичайний сюрприз співробітникам готелю залишив 18-річний Грегерс Федершпіль (Gregers Federspiel) із Копенгагену. На кадрах видно, що перед виїздом з готелю він склав постільну білизну у вигляді зловісних людиноподібних фігур, а також обмотав телефонним дротом місце, де має бути шия.

“Після цього блогер і його друг вийшли з кімнати і вимкнули світло, залишивши все так, ніби під простирадлами лежали два мерці”, – описує видання. Вчинок Федершпіля викликав обурення у мережі.

Данський турист розіграв покоївок у готелі, спорудивши з подушок і простирадл фігури у вигляді трупів

“Не треба так робити, це зовсім не смішно. Ви просто додаєте нам роботи», «Побачивши таке, я б заплакав, це просто неповажно», «У таких випадках ми одразу дзвонимо до поліції, вас за це оштрафують», «Невже ви не розумієте, що спочатку покличуть адміністрацію, потім викличуть поліцію і в результаті наступні постояльці зможуть в’їхати до цього номера пізніше», «Я працюю покоївкою, і це мій найбільший страх, особливо коли час від’їзду вже настав, а ключ від номера ще не повернули», — писали в коментарях.

Зокрема, користувачі, які працюють у готелях, попросили людей не повторювати цей розіграш. Проте понад 38 тисяч передплатників визнали цю витівку блогера забавною.

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