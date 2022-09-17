Чорногорія приваблює теплим кліматом, мальовничою природою, відносно недорогим життям та близькістю до Євросоюзу.

Для переїзду іноземці отримують посвідку на проживання: спочатку тимчасовий, а через п’ять років життя в країні — постійний, або ПМП. Щоб зберегти статус, важливо не залишати Чорногорію шість місяців поспіль чи десять місяців упродовж п’яти років.

Stalni Boravak, або ПМП, – довгостроковий дозвіл на проживання у Чорногорії. Іноземці набувають статусу на все життя, але кожні п’ять років саму карту змінюють на нову. Документ потрібно оновити, якщо у резидента змінилися особисті дані, наприклад, прізвище.

Умови видачі ПМП на офіційному сайті уряду Чорногорії. Щоб отримати статус, необхідно:

прожити у країні п’ять років на законних підставах зі статусом ВНП;

не їхати з Чорногорії на 6 місяців поспіль та на 10 місяців протягом 5 років;

володіти чинним закордонним паспортом;

не загрожувати безпеці Чорногорії, підтвердити відсутність судимості;

орендувати чи купити житло в країні;

підтвердити платоспроможність;

оформити медичну страховку.

У виняткових випадках Чорногорія надає ПМП іноземцю раніше ніж через 5 років, якщо це відповідає принципу гуманності або цікавить країну.

Переваги ПМП у Чорногорії

Крок до громадянства. Статус ПМП надає резидентам Чорногорії більшість прав громадян країни: працювати, навчатися та приїжджати у будь-який час, навіть якщо кордони закриті. При цьому власники ПМП не беруть участі у виборах і не обіймають державні посади в Чорногорії.

Через п’ять років життя з ПМП можна подати заяву на громадянство.

“Запасний аеродром”. Резиденти Чорногорії приїжджають до країни у будь-який час і залишаються в ній скільки захочеться.

Іноземці зазначають, що у Чорногорії почуваються безпечно та комфортно. Тут часто не зачиняють двері машин та відпускають дітей самих на прогулянку навіть увечері.

Близькість до Євросоюзу. Чорногорія прагне стати членом ЄС: вона подала заявку у 2008 році. З того часу уряд країни реформує різні галузі економіки, щоб відповідати стандартам Євросоюзу.

Оптимізація податків та можливість відкрити бізнес у Чорногорії. Ставка податку на дохід фізичних осіб становить лише 9%, тому до країни часто переїжджають ті, хто працює віддалено.

Чорногорія займає 50 місце зі 190 країн за легкістю ведення бізнесу за останніми даними рейтингу Світового банку.

Європейська освіта. Резиденти Чорногорії безкоштовно навчають дітей у державних дитячих садках та школах. Після цього вони можуть вступити до місцевого державного вишу на конкурсній основі нарівні з громадянами.

Університет Чорногорії – єдина державна вища установа країни. До його складу входять 22 факультети, у тому числі економічний, технологічний та медичний. Студентам пропонують близько 80 навчальних програм. Диплом чорногорського університету визнається у всіх країнах Євросоюзу.

Доступ до медичних послуг. Громадяни та резиденти Чорногорії оформлюють обов’язково медичне страхування або ЗМС, щоб безкоштовно лікуватись у державних лікарнях.

У Чорногорії працюють служба невідкладної допомоги, 19 медичних центрів, 10 лікарень загального профілю, Клінічний центр у Підгориці, Інститут здоров’я, Інститут переливання крові та мережа аптек Монтефарм.

Можливість відкрити рахунок. Резиденти можуть відкрити депозит чи розрахункові рахунки у банках Чорногорії, які підключені до системи SWIFT. Це означає, що за переказів платежів за кордон проблем не виникне.

Компанії можуть використовувати банківські електронні системи платежів та нараховувати працівникам зарплату на картки Visa або Mastercard. Термін виготовлення картки – до двох тижнів.

Як отримати ПМП у Чорногорії

Відразу стати постійним резидентом Чорногорії не можна. Спочатку іноземець отримує тимчасовий дозвіл на проживання: з навчання, роботи або при відкритті компанії.

ВНП видається максимум на рік із можливістю продовження на два роки. Імміграційна служба Чорногорії розглядає заяву на ВНП близько 40 днів. Заявнику відмовить, якщо виявлять, що він надав не всі документи або вказав неправдиві відомості.

Возз’єднатися із сім’єю. Отримати такий вид ВНП можуть близькі родичі громадянина чи резидента Чорногорії:

чоловіка чи чоловік;

діти, народжені у шлюбі чи поза;

прийомні та усиновлені діти до 18 років.

Одружитися з громадянином країни. Такий дозвіл на проживання дозволяє дружині або дружині громадянина Чорногорії отримувати в прискореному порядку ПМП — через три роки після реєстрації відносин.

Якщо імміграційна служба Чорногорії запідозрить, що шлюб фіктивний, то відмовить заявнику у вигляді проживання та вправі оштрафувати його.

Відкрити компанію – один із найпопулярніших способів отримати ВНП у Чорногорії. Іноземці можуть зареєструвати компанію, відкрити філію іноземної фірми або купити бізнес, що діє.

Реєстрація компанії триває близько двох тижнів. Головна умова для відкриття бізнесу в країні — компанія має сплачувати податки та складати бухгалтерську звітність.

Мінімальний статутний капітал – 1 €, а заробітна плата співробітників – від 450 € на місяць. Витрати на бухгалтера зазвичай становлять від 40 до 100 € на місяць.

Укласти договір працювати. ВНП у Чорногорії видають, якщо влаштуватися на роботу та підтвердити трудові відносини договором. Цей спосіб підходить і іноземцям, які приїжджають на професійну перепідготовку або на стажування.

Займатися наукою. Такий ВНП одержують іноземні співробітники, які уклали договір на роботу з науково-дослідною установою або вищим навчальним закладом або іншою юридичною чи фізичною особою.

Приїхати на службу до однієї із зареєстрованих релігійних громад Чорногорії. У країні сповідують християнство — православне та католицьке, іслам та іудаїзм.

Приїхати до Чорногорії на лікування. Щоб отримати такий ВНП, знадобиться довідка з медичного закладу. Зазвичай посвідку на проживання видають на строк, зазначений у довідці. За потреби його продовжують.

Попросити захисту. Чорногорія видає ВНП з гуманітарних причин, наприклад, якщо іноземець став жертвою домашнього насильства. Щоб отримати дозвіл на проживання, заявник надає свідоцтво від міжнародної, неурядової організації або державного органу, який надає йому підтримку.

Три способи отримати ВНП у Чорногорії не ведуть до ПМП. Це посвідка на проживання:

Для навчання у школі чи вузі та участі у програмах міжнародного обміну. Видається на 1 рік із можливістю продовження. Після закінчення навчання ВНП можна продовжити лише на 2 роки. За купівлю нерухомості видається ВНП терміном на 1 рік, який можна продовжувати щорічно. Іноземець із таким статусом не може працювати в країні, безкоштовно користуватися послугами державних навчальних закладів та лікарень Чорногорії. Для сезонних робіт – карта ВНП видається терміном до 6 місяців. Умови прописуються у трудовому договорі.

Які документи потрібні для отримання посвідки на проживання в Чорногорії та де її оформити

Щоб отримати картку ВНП або ПМП, іноземець надає в імміграційну службу Португалії такі документи:

заява;

копію паспорта, перекладену чорногорською мовою та засвідчену у нотаріуса;

копію закордонного паспорта;

медичне страхування;

документи, що підтверджують платоспроможність, наприклад, виписку з банку;

довідку про відсутність судимості;

договір купівлі-продажу чи оренди нерухомості у Чорногорії;

квитанцію про сплату мита.

Іноземці також додають документи, пов’язані з причиною приїзду на довгий термін. Наприклад, довідку від лікаря, якщо заявник приїжджає на лікування, або свідоцтво про шлюб для молодят.

Оформленням посвідки на проживання займається Міністерство закордонних справ Чорногорії. Заявник передає документи особисто до місцевого управління. Інспектор реєструє заяву та призначає дату співбесіди. Після цього потрібно буде здати відбитки пальців, сфотографуватися та залишити зразок підпису.

У яких випадках анулюють посвідку на проживання в Чорногорії

Міністерство внутрішніх справ Чорногорії анулює статус, якщо резидент не виконує умов його збереження: наприклад, надовго виїжджає з країни.

Для окремих типів ВНП діють правила. Наприклад, посвідку на проживання при купівлі нерухомості можна втратити, якщо продати об’єкт.

ВНП для релігійної служби чи наукової роботи анулюють, якщо закінчився термін дії договору або якщо сторони достроково припиняють спільну роботу.

Як отримати громадянство Чорногорії

Отримати паспорт можна за народженням, натуралізації та за інвестиції. Останній спосіб — найшвидший: учасники програми громадянства набувають статусу в середньому за шість місяців.

Брати участь у програмі громадянства Чорногорії мають право іноземці віком від 18 років без судимостей, які пройдуть перевірку на благонадійність та зможуть підтвердити джерело доходу. Разом з інвестором отримати громадянство можуть члени його сім’ї: чоловік чи дружина, діти.

З чорногорським паспортом інвестор вільно подорожує 123 країнами, зокрема державами Шенгену. Також у інвестора з’являється можливість отримати бізнес-візу Е-2 у США.

Щоб отримати громадянство у Чорногорії за інвестиції, учасники програми:

роблять безповоротний внесок до державного фонду – 200 000 €;

купують частку у затвердженому урядом проекті нерухомості – від 250 000 €.

Проекти нерухомості – це чотиризіркові та п’ятизіркові готелі та курортні комплекси. Мінімальна сума для покупки частки залежить від того, в якому регіоні знаходиться об’єкт:

від 250 000 € – для нерухомості в північній або центральній частині Чорногорії, крім столиці Підгориці;

від 450 000 € ― для об’єктів у Подгориці або у прибережній зоні країни.

Готелі та курортні комплекси розташовані у популярних туристичних районах Чорногорії, що забезпечує інвесторам прибутковість до 8% на рік.

Взяти участь в інвестиційній програмі громадянства можна лише до 31 грудня 2022 року. Уряд вирішив закрити програму, щоб закон «Про громадянство Чорногорії» відповідав законодавству Євросоюзу.

У лютому 2022 року Європарламент схвалив у першому читанні проект закону, який забороняє видачу громадянства за інвестиції. Програми посвідки на проживання у європейських країнах продовжать роботу, але депутати Європарламенту пропонують змінити їх умови:

посилити перевірку на благонадійність;

запровадити обов’язкове проживання для інвестора та його сім’ї в країні резидентства;

зобов’язати країни з інвестпрограмами звітувати перед Євросоюзом.

Життя в Чорногорії: чим привабливе і скільки коштує

Клімат залежить від регіону: у приморській області літо зазвичай тривале та спекотне, температурою повітря прогрівається до +30 °C. Зима поруч із морем – коротка і прохолодна, температура повітря рідко опускається нижче 0 °C.

На високогір’ї клімат холодніший: літо сухе, але за весь рік випадає велика кількість опадів порівняно з іншими регіонами. Літо тепле, але не спекотне. Максимальна температура піднімається до +27 °C.

Безпека. Життя тут спокійне і розмірене. Сервіс Numbeo оцінює безпеку в Чорногорії вище, ніж у деяких великих розвинених країнах, наприклад Великій Британії, Канаді чи Австралії.

Вартість життя відносно невисока. Ціни нижчі, ніж у країнах Євросоюзу, за даними порталу Numbeo.com. Популярні супермаркети – сербська мережа Idea, Voli та гіпермаркети HDL.

Ціни у Чорногорії

Стаття витрат Середня вартість Оренда апартаментів з однією спальнею Від 180 € Приватний садок, за один місяць Від 60 € Приватна міжнародна школа за один місяць Від 5000 € Абонемент у фітнес-клуб на місяць Від 20 € Білет у кіно Від 4 € Таксі за 1 км Від 0,5 € Вечеря на двох у ресторані середнього класу Від 20 € Чашка капучіно Від 1 € Пляшка вина Від 2,3 €

Джерело: Numbeo.com

Привітність місцевого населення. Чорногорці доброзичливі щодо космополітів: вони чуйні та завжди готові допомогти. Близько 10% мешканців країни – іноземці.

Комфортне життя із дітьми. Початкова освіта у державних школах є безкоштовною та обов’язковою для всіх дітей віком від 6 до 14 років. Продовжити навчання можна у гімназіях, професійних школах чи училищах.

Туристи та місцеві жителі зазначають, що подорожі з дітьми Чорногорією — завжди в задоволення. У країні працюють аквапарки, секції та різноманітні ігрові кімнати для дітей.

Подорожі країною. Чорногорія, як чарівна країна: тут є і море, і гори, і густі ліси. У країні багато національних парків, мальовничих старих міст та пам’яток ЮНЕСКО.

Місцеві жителі рекомендують відвідати місто Котор та Которську затоку, національний парк Дурмітор та Будванську рів’єру, заїхати до курортного селища Свєті-Стефан.

Яхтинг та Чорногорія ідеально доповнюють один одного: тут спокійне Адріатичне море та теплий клімат для вдалого плавання. Власники яхт часто вибирають марини Чорногорії для паркування суден.

У країні працюють дев’ять марин, найвідоміша — Porto Montenegro. Майже у кожному приморському місті яхтсмени знайдуть обладнані причали для швартування.

Зареєструвати яхту в Чорногорії можна за десять днів, термін реєстрації три роки.

Мінуси переїзду до Чорногорії

Поки що не входить до Євросоюзу. Чорногорія лише прагне вступити до Союзу, тому її резиденти не можуть подорожувати країнами Шенгену без візи.

Невеликий ринок праці. Знайти роботу в Чорногорії досить складно, вакансій для іноземців мало. Перспективи мають висококваліфіковані фахівці з унікальними навичками.

Обмежене культурне життя. У Чорногорії мало театрів, філармоній, виставок і немає такої насиченої культурної програми.

Мало вишів. Якщо початкова освіта в країні доступна всім, то вища обмежена кількістю місць на факультетах у єдиному державному університеті. Багато випускників шкіл вступають до вузів інших європейських країн.

Дуже спекотне літо. Сонячна погода в Чорногорії — водночас перевага та нестача. Влітку в приморських районах температура повітря піднімається до +40 ° C – люди з метеозалежністю можуть страждати від задухи.