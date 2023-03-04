Названо найкращі країни для отримання громадянства “за гроші”

Аналітики Henley & Partners назвали країни з найкращими умовами для громадянства за інвестиції в країну.

Проаналізувавши 40 інвестиційних програм, компанія зробила висновок, що привабливість Європи переважає і в 2023 році. Список складено на базі десятків критеріїв, серед яких якість життя, безвізовий в’їзд, термін розгляду заяви, якість обробки інформації та не тільки.

Восьмий рік поспіль Мальта стає найкращою у рейтингу програм громадянства з процесом набуття громадянства шляхом натуралізації. Згідно з його умовами інвестори можуть отримати громадянство після 36 місяців у статусі резидента (або 12 місяців у виняткових випадках) та після здійснення суттєвих інвестицій в економіку країни – мінімально 738 тисяч євро.

Високі місця займають карибські країни. Інвесторів приваблює невелика вартість участі у програмах, а також можливість подорожувати без візи до країн Шенгенської зони, Великобританії, Китаю та інших.

Докладніше з рейтингом 2023 року можна ознайомитись нижче.