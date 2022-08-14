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Данія та Фінляндія готові залишити росіян без віз

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Данія та Фінляндія готові залишити росіян без віз

Данія та Фінляндія слідом за Естонією можуть обмежити отримання віз для росіян.

Естонія намагається вплинути на війну з Україною. Інші країни ЄС обов’язково підуть за нею, насамперед Латвія та Фінляндія. Деякі з інших більш налаштованих на санкції країн також заявили, що вони знизять прикордонний бар’єр для росіян.

«Усі пропозиції щодо Росії санкції — до всього цього ми відкриті та готові обговорювати з нашими європейськими та північноамериканськими колегами», — міністр закордонних справ Данії Еппе Куфуд.

З ним погоджується і глава фінського МЗС Пекка Хаавісто.

“Це може означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п’ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, навчанням, роботою або іншими вагомими підставами”, – зазначив він в інтерв’ю телеканалу MTV3.

За його словами, це суттєво уповільнило видачу туристичних віз у Росії.

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