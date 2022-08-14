Данія та Фінляндія готові залишити росіян без віз

Данія та Фінляндія слідом за Естонією можуть обмежити отримання віз для росіян.

Естонія намагається вплинути на війну з Україною. Інші країни ЄС обов’язково підуть за нею, насамперед Латвія та Фінляндія. Деякі з інших більш налаштованих на санкції країн також заявили, що вони знизять прикордонний бар’єр для росіян.

«Усі пропозиції щодо Росії санкції — до всього цього ми відкриті та готові обговорювати з нашими європейськими та північноамериканськими колегами», — міністр закордонних справ Данії Еппе Куфуд.

З ним погоджується і глава фінського МЗС Пекка Хаавісто.

“Це може означати, що ви можете подавати документи на туристичну візу по понеділках, а з вівторка по п’ятницю ви можете подавати документи на візу за сімейними обставинами, навчанням, роботою або іншими вагомими підставами”, – зазначив він в інтерв’ю телеканалу MTV3.

За його словами, це суттєво уповільнило видачу туристичних віз у Росії.