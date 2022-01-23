13 речей, які потрібно знати перед поїздкою до Праги

Прага – місто, яке вміє дивувати. Прогуляйтеся її красивим середньовічним центром, і незабаром ви зіткнетеся як з казковими краєвидами, так і з провокаційним вуличним мистецтвом. Вночі маленькі тьмяно освітлені дверні прорізи можуть вести у великі пивні зали, а буйні музичні клуби ховаються за величними фасадами в стилі ар-деко. Що б не привело вас до еклектичної чеської столиці, найкраще не бути захопленим зненацька.

Звичайно, одне з ключових рішень, яке вам доведеться прийняти – це час відвідування, але незалежно від пори року, підготуйтеся до поїздки, скориставшись цими порадами, і отримайте максимум задоволення від подорожі до Праги.

Планування поїздки до Праги

Виберіть де зупинитися (а де ні)

Старе Місце (Старе місто) з його великою кількістю широких шпилів і визначних пам’яток є красивою і зручною базою, але не беріть до уваги й інші райони Праги. Центр міста компактний, а сусідні райони Мала Країна та Нове Місце також зручні для огляду визначних пам’яток та мають свої власні паби, бари та клуби. Майте на увазі, що Вацлавська площа з настанням темряви перетворюється з респектабельного місця для шопінгу в центр вечірок, а велика кількість стриптиз-барів може залучити хлопчаків.

Для тих, хто хоче побачити, де місцеві жителі відпочивають, вирушайте у віддалені райони. У космополітичних Виноградах та тусовочних Голешовіцах є недорогі місця для проживання, веселе нічне життя та першокласне транспортне сполучення.

Візьміть зручне взуття та верхній одяг

Центральні вулиці та провулки Праги найкраще досліджувати пішки. Візьміть зручне взуття, підготовлене до бруківки; високі підбори можуть призвести до прикрого падіння.

Крім одягу для висококласних ресторанів або вечора в театрі, чехи віддають перевагу повсякденному одягу. Зручні шари одягу, які можна зняти в підземному пабі, а потім відновити під час прогулянки додому допоможуть вам злитися з натовпом. Незалежно від пори року, ніколи не скидайте з рахунку можливість дощу.

Як дістатися до Праги з аеропорту громадським транспортом?

У Празі чудова доступна система громадського транспорту. Її головна вада в тому, що метро не дотягує до аеропорту. Найдешевший маршрут до Старого міста Праги – це сісти на часто переповнений автобус 119 до станції Nádraží Veleslavín, а потім пересісти на метро лінії А. Квитки можна купити або в центрі для відвідувачів, або в автоматах у терміналах, які переважно приймають безконтактну оплату дебетовими / Кредитними картами. Якщо ви зупинилися неподалік центрального залізничного вокзалу Праги, скористайтеся трохи дорожчим, але прямим автобусом Airport Express.

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Як дістатися з аеропорту на таксі?

Проблемою можуть стати несумлінні таксисти. Якщо ви хочете уникнути громіздких валіз в автобусах і на виході з них, краще заздалегідь домовитися про трансфер, а не сідати в таксі біля аеропорту (або головного вокзалу). Принаймні запитайте про ціну, перш ніж вирушити в дорогу, і попередьте водія, що вам потрібен чек. Uber, Bolt та місцева компанія Liftago – популярні програми для пошуку попутників.

Не забудьте підтвердити свій квиток на громадський транспорт

Квитки на громадський транспорт на строк від 30 хвилин до трьох днів можна купити у більшості газетних кіосків, кутових магазинах та на всіх станціях метро. Трамваї також мають помаранчеві автомати з продажу безконтактних дебетових/кредитних квитків. Крім того, ви можете скористатися програмою PID Lítačka. Тільки не забудьте підтвердити свій квиток на початку подорожі. Для цього потрібно вставити його в жовтий автомат в автобусах та трамваях або на верхньому майданчику ескалаторів метро (або натиснути кнопку в додатку); забудькуватість може призвести до великого штрафу.

Це вже не так дешево, як раніше (але все ще вигідно)

Хоча ціни останніми роками виросли, Прага все ще є гарним місцем для економних мандрівників у порівнянні з багатьма європейськими столицями. Валюта, яку ви витрачатимете, відома як чеська крона та чеська крона. Пиво залишається освіжаючим дешевим, і бак пива об’ємом 500 мл обійдеться вам всього в 50 тис. чеських крон ($2,20). Капучіно коштує приблизно 60Kč ($2,70), а пристойний традиційний чеський обід – близько 200Kč ($9). Під час обслуговування за столом прийнято давати чайові у розмірі близько 10%.

Купівля Prague City Pass або Prague CoolPass означає безкоштовний або пільговий вхід у деякі ключові пам’ятки та екскурсійні тури, хоча вам доведеться попрацювати, щоб виправдати вкладені кошти. Якщо у вас обмежений бюджет, то розумніше заплатити за кілька основних визначних пам’яток та скористатися безкоштовними розвагами у Празі.

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Етикет у Празі

Маленькі розмови – це несерйозно

Якщо ви є представником культури, де обов’язковою розминкою перед кожним спілкуванням є розмова про погоду, чеський підхід може здатися вам… різким. Чехи (як і всі інші) можуть бути дуже теплими та веселими, але стриманість у спілкуванні з незнайомцями – звичайна справа. Будьте ввічливими, але не забувайте відразу переходити до справи.

Англійська мова широко поширена, але трохи чеської вітається.

Люди, які живуть або працюють у туристичних центрах Праги, зазвичай розмовляють англійською. Меню та інформаційні стенди музеїв, як правило, теж перекладені англійською мовою. На випадок, якщо вас важко зрозуміти, варто мати на телефоні програму Google Translate.

Незважаючи на поширення англійської мови в центрі Праги, базові знання чеської мови не завадять. Вітайте людей словами “Dobrý den” (добрий день) або “Dobrý večer” (добрий вечір). Більше неформальне “Ahoj!” (Привіт/Поки!) краще приберегти для близьких друзів та родичів.

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Спробуйте традиційну чеську випічку

Тістечка у формі димаря під назвою trdelník продаються в кіосках у більшості туристичних визначних пам’яток і є фаворитом Instagram. Справа в тому, що вони не чеські, а скоріше словацькі чи, можливо, угорські. Так що, звичайно, з’їжте одну з цих веж із цукровою інкрустацією (вони дуже смачні), але також варто пошукати у місцевих пекарнях традиційніші чеські ласощі. Зверніть увагу на колачі – солодкі хлібні диски розміром з долоню, наповнені маком або фруктовим джемом.

Уникайте натовпу

У Празі може бути багатолюдно, особливо пізно навесні та влітку. Щоб уникнути штовханини, вийдіть за межі туристичної тріади – Карлового мосту, Староміської площі та Празького Граду. Наприклад, замість того, щоб штовхатися біля палиць для селфі, помилуйтеся Карловим мостом із річкових островів Кампа або Стржелецького острова. Крім того, поміняйте карнавальну атмосферу Золотої вулички на романтичну прогулянку спокійним замковим районом Новий Світ. А якщо все це стане надто стомлюючим, знайдіть собі тінисте містечко в одному з найкрасивіших празьких парків (у деяких з них є пивні сади та панорами міста).

Здоров’я та безпека у Празі

Остерігайтесь обмінних курсів, які виглядають надто хорошими, щоб бути правдою

Деякі недобросовісні обмінні пункти обіцяють вигідні пропозиції, а потім стягують приховані комісії. При обміні грошей, перш ніж віддати готівку, попросіть назвати остаточну суму письмово та обов’язково отримайте квитанцію. Якщо ви вважаєте, що вам запропонували погану угоду і ви міняєте менше 1000 євро, у вас є три години, щоб скасувати операцію. Більш надійний захист від шахрайства – мати банківський рахунок, що пропонує розумні ставки та низькі комісії за зняття грошей за кордоном, та користуватися банкоматом (пунктом видачі готівки).

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Користуйтесь здоровим глуздом

Прага – загалом безпечне місто: рівень насильницьких злочинів низький, правила дорожнього руху дотримуються, а вода у кранах чиста. Прийміть ті самі запобіжні заходи, що й у себе на батьківщині, і будьте особливо пильні до своїх речей; відомо, що кишенькові злодії полюють на багатолюдні туристичні місця, потяги і трамваї. Якщо вам знадобиться екстрена допомога, зателефонувавши за номером 112, ви зможете знайти англомовного оператора.

Оформіть туристичну страховку

У Чеській Республіці є високоякісна охорона здоров’я. Якщо вам потрібна шенгенська віза для в’їзду до країни, наявність медичної страховки є обов’язковою. Туристи з ЄС та Великобританії можуть отримати безкоштовну невідкладну допомогу в Празі, пред’явивши Європейську картку медичного страхування (EHIC) або Глобальну картку медичного страхування (GHIC). Все ж таки рекомендується оформити туристичну страховку, оскільки карти не покривають всі витрати, наприклад, медичну репатріацію.