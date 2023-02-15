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БразиліяТуризм

Унікальне видовище: блискавка вдарила у статую Христа в Ріо-де-Жанейро

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Унікальне видовище: блискавка вдарила у статую Христа в Ріо-де-Жанейро

У 125-футову статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро вдарила блискавка, а унікальне відео у своєму Instagram розмістив бразильський фотограф Фернандо Брага.

За інформацією Daily Mail, ефектні кадри в соціальних мережах та ЗМІ переглянули понад 20 мільйонів разів.

“Блискавка вдарила у знамениту бразильську статую Христа-Спасителя, приголомшивши жителів міста, — пише видання. – 125-футову статую, встановлену в бразильському Ріо-де-Жанейро, щорічно відвідують близько мільйона туристів. Але вона цікава не лише людям: за 15 років статуя вже втретє піддається атаці з боку блискавок.

Джерело додає, що навіть незважаючи на таку популярність об’єкта, явище залишається надзвичайно рідкісним: стріла блискавки потрапила до статуї, висвітливши весь простір навколо об’єкта яскравим спалахом.

 

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Публикация от Fernando Braga (@fsbragaphotos)

Додамо, що статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро висотою близько 40 метрів, а відкрита була в жовтні 1931 року.

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