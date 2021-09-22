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Голова бразильського МОЗ, який прибув до ООН, захворів на COVID-19

Гліб Парфененко
Голова бразильського МОЗ, який прибув до ООН, захворів на COVID-19

Голова бразильського Міністерства охорони здоров’я Марсело Кейрога, який прибув до Нью-Йорка разом з президентом країни Жаїром Болсонаро на Генеральній Асамблеї ООН, захворів на COVID-19, повідомив сам міністр у Twitter.

“Повідомляю всіх, що сьогодні я пройшов позитивний тест на COVID-19. Я буду перебувати на карантині в США, згідно з усіма санітарними протоколами “, – написав він.

Новинний портал G1 з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Бразилії повідомив, що карантин триватиме 14 днів.

Інші члени делегації пройшли тести; їх результати були негативними.

Міністр щеплений проти коронавірусу.

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