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Председатель бразильского Минздрава, который прибыл в ООН, заболел COVID-19

Глеб Парфененко
Председатель бразильского Минздрава, который прибыл в ООН, заболел COVID-19

Председатель бразильского Министерства здравоохранения Марсело Кейрога, который прибыл в Нью-Йорк вместе с президентом страны Жаиром Болсонаро на Генеральной Ассамблее ООН, заболел COVID-19, сообщил сам министр в Twitter.

«Сообщаю всех, что сегодня я прошел положительный тест на COVID-19. Я буду находиться на карантине в США, согласно всем санитарным протоколами», — написал он.

Новостной портал G1 со ссылкой на Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что карантин продлится 14 дней.

Остальные члены делегации прошли тесты; их результаты были отрицательными.

Министр привит против коронавируса.

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