5 місць на планеті, куди туристи не можуть потрапити

Сьогодні багато хто з нас може відвідати практично будь-яку точку планети. Але є також у світі місця, куди вхід або повністю закритий, або дуже обмежений. Усього таких місць п’ять.

Якщо ви плануєте вирушити в подорож, то краще оминати ці місця.

Острів Сюртсей

Цей невеликий острів знаходиться неподалік узбережжя Ісландії. Крім того, він вважається наймолодшим островом на планеті, а його вік становить лише 59 років. Вхід на цей острів заборонено, оскільки на його території проводиться науковий експеримент. Вчені стежать за тим, як зароджується та розвивається екосистема.

Острів Кеймада-Гранді

Його інша назва — Зміїний острів. Знаходиться він за кілька десятків кілометрів від берегів Бразилії. І на одному квадратному місці цього острова можна зустріти одну-п’ять змій, причому найчастіше — найнебезпечніших у світі. З цієї причини уряд Бразилії заборонив відвідування цього острова.

Сховище Судного дня

Це бункер, де зберігають насіння всіх сільськогосподарських рослин, які відомі людині. Завдяки цьому у разі будь-якої катастрофи на планеті буде можливість відновити ці рослини. Проникнути в це сховище можуть лише особливі гості, причому у певні дні.

Великий храм Ісе

Він вважається одним із найдорожчих у Японії. Потрапити туди можуть лише члени королівської родини.

Острів Північний Сентінел

На цьому острові проживають сентинельці, які зовсім не зацікавлені у взаємодії із зовнішнім світом. Більше того, вони легко можуть вбити будь-якого непроханого гостя. Також уряд Індії заборонив в’їзд на цей острів через те, що все плем’я місцевих жителів може загинути, якщо їм хтось передасть хворобу, до якої вони не мають імунітету.