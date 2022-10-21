У Шенген увійдуть ще дві країни

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій прозвучав наполегливий заклик до ЄС дозволити Болгарії та Румунії увійти до Шенгенської зони. Очікується, що ухвалення цього візового блоку відбудеться до кінця 2022 року. Пленарне засідання Європарламенту щодо цього питання відбулося у вівторок, 18 жовтня.

У ході голосування 547 євродепутатів проголосували за включення Болгарії та Румунії до Шенгенської системи звернення, при цьому 49 депутатів проголосували проти, а 43 утрималися. У ухваленій резолюції йшлося, що Рада Європи має ухвалити рішення про включення двох країн до Шенгенської зони вільного пересування до кінця 2022 року.

Євродепутати розкритикували той факт, що держави-члени Шенгену досі не ухвалили цього рішення, адже, за їхніми словами, обидва кандидати вже давно виконали необхідні умови. Неприйняття Болгарії та Румунії є дискримінацією, заявили вони.

Нагадаємо, позитивне рішення про розширення Шенгенської зони новими учасниками має бути ухвалене Радою ЄС одноголосно, інакше кандидати так і залишаться у своєму статусі. У ході голосування, яке відбулося 18 жовтня 2022 року, депутати Європарламенту повторили свій заклик до якнайшвидшого прийому обох країн до Шенгенської зони і підкреслили, що вільне пересування лежить в основі європейського проекту.

Що дає членство у Шенгенській зоні?

Вільне пересування, а отже, вільне пересування та туризм 27 країнами Європи, право жити, вчитися, працювати і виходити на пенсію в будь-якій державі-члені Євросоюзу. Зі створенням Шенгенської зони 1995 року контроль на внутрішніх кордонах блоку було скасовано.

В даний час до Шенгенської зони входить більшість держав ЄС, за винятком: Ірландії, яка підтримує пункт про відмову від участі та має власну спільну зону поводження з Великобританією, а також Болгарія, Хорватія, Кіпр та Румунія. Чотири держави, які не входять до ЄС, — Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія — також належать до Шенгенської зони.