Куди поїхати на все включено у 2022 році: ТОП-12 відкритих країн, найкращі готелі

Де відпочити на морі із все включено за кордоном у 2022 році.

Що означає система все включено

Напевно, вам і так зрозуміло, що ховається за поняттям “все включено”. Але все ж таки перед початком огляду коротко опишемо, що це означає. “Все включено” або англійською all inclusive – це в першу чергу позначення типу харчування при розміщенні в готелі.

У готельєрів існують такі стандартні типи харчування та їх позначення:

RO – без харчування

HB – сніданок, вечеря

LHB – сніданок, обід

FB – сніданок, обід, вечеря

Al (all inclusive) – все включене або багаторазове харчування. Це сніданок, обід, вечеря за розкладом, вільний доступ до перекусів між ними та напої у барах.

Але “все включено” це не тільки харчування, а й можливість безкоштовно скористатися інфраструктурою готелю. І тут уже все залежить від конкретного готелю. Йдеться про анімацію, спа процедури, розваги.

У деяких готелях у харчування “все включено” може не входити алкоголь (або входить тільки алкоголь місцевого розливу), а харчування в спеціальних ресторанах всередині готелю (а-ля карт) та деякі спа-процедури можуть оплачуватись додатково.

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Існує навіть окрема категорія UAl (ультра все включено) – коли немає жодних обмежень на спиртні напої, харчування та спа-послуги.

Країни з все включено (all inclusive)

Все включено підходить для спа-курортів та пляжного відпочинку, коли більшу частину часу ви не збираєтеся залишати межі готелю. І тут плюси цієї системи незаперечні.

Можете розслабитися – не потрібно шукати, де поїсти та розважитися. Заплативши одного разу, можна не рахувати гроші і ні в чому собі не відмовляти аж до повернення додому.

Готелі на все включено можна знайти в багатьох країнах, де популярний пляжний відпочинок. До речі, цей формат вигадали на Карибах для американських туристів у середині минулого століття.

Для Українців та багатьох європейських країн еталоном служать турецькі курорти. Маючи великий вибір готелів, турки виграють в інших країнах. При цьому пропонуючи гідну якість.

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Але добре відпочити з усім включено можна і не тільки в Туреччині. Готелі all inclusive є навіть в Абхазії, правда, поки там їх всього три. Натомість гідний вибір є в Єгипті, Греції, ОАЕ, Домінікані – читайте далі і ми розповімо подробиці про ці та інші країни.

Про особливості “все включено” по кожному туристичному напрямку ми розкажемо нижче. Зокрема, на прикладі конкретних готелів, що заслужили високі оцінки.

Відпочинок за кордоном все включено

Туреччина

Все включено в Туреччині, поширене в готелях різної зірковості та формату – як у сімейних, так і в готелях для дорослих. Вважається, що у хорошому турецькому готелі має бути багато різноманітної їжі, алкоголю, кілька басейнів з гірками та баром, анімаційна програма для дітей та дорослих, російськомовний персонал.

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Вибираючи варіант, завжди читайте відгуки! У бюджетному готелі все включено ви можете легко зіткнутися з неякісною їжею, напоями та чергами в ресторанах.

Найкращі сімейні готелі Туреччини

Haydarpasha Palace 5* (Аланія)

Granada Luxury Resort & Spa 5* (Аланія)

Seven Seas Hotel Life 5* (Кемер)

Club Hotel Phaselis Rose 5* (Кемер)

Rixos Premium Tekirova 5* (Кемер)

Nirvana Dolce Vita Luxury 5* (Кемер)

Pirate’s Beach Club 5* (Кемер)

Найкращі готелі Туреччини тільки для дорослих

Commodore Elite Suites & Spa 5* (Сіде)

Adam & Eve 5* (Белек)

Orange County Resort 5* (Акумаль)

Elite World Marmaris 4* (Кемер)

Sunprime C-Lounge 5* (Аланія)

Єгипет

Головний конкурент Туреччини все включено – Єгипет.

Якщо ви не бажаєте собі в чомусь відмовляти, вибирайте п’ятизірковий готель. Безкоштовне харчування буде доступне не тільки в їдальні, а й на пляжі, а також на екскурсію. У чотирьох можна зіткнутися з обмеженнями в плані розкладу роботи їдальні та місць харчування.

Steigenberger Alcazar 5* (Шарм-Ель-Шейх)

Новий готель з красивими сучасними інтер’єрами, відкритий у 2017 р. Працює по ультра все включено. Тут 2 великих ресторани зі шведським столом та 5 ресторанів по меню (A la Carte) із середземноморською та японською кухнями. У готелю просторий пляж, три басейни, що підігріваються, для зимового купання. Для маленьких гостей два басейни та клуб з аніматорами. Великий спа-центр з великою різноманітністю процедур для жінок та чоловіків. Зараз у готелю найвищі позначки та дуже багато захоплених відгуків.

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FUN&SUN FAMILY Seagate Aqua 5* (Шарм-Ель-Шейх)

Розкішний комплекс із системою Ultra all inclusive. Має 6 ресторанів та 9 барів з італійською, французькою та ліванською кухнями. Готель робить акцент на сімейний відпочинок – є меню для дітей, працює розважальний клуб за віком, аквапарк та дитячі басейни. Батьки також знайдуть чим зайнятися. Готель розташований поруч із кораловим рифом – до нього з берега веде понтон (щоправда дуже довгий). На території сім басейнів, у тому числі з підігрівом. Постояльці хвалять спа-процедури. Постійні розважальні програми – спортивні вдень та розважальні шоу вечорами.

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Rixos Sharm El Sheikh 5* (Шарм-Ель-Шейх)

Готель з ультра все включено відомої мережі Rixos. Тримає високу якість бренду у всьому. Має красиво оформлену територію, великий пляж із довгим пірсом та кораловим рифом. У готелю 11 басейнів, 7 ресторанів та 5 барів. Зараз має статус 16+, можна відпочити від дитячої метушні. Харчування в ресторанах на будь-який смак, завжди безліч страв (цим багато хто захоплюється). Персонал доброзичливий та послужливий. Чудовий стан номерів. Є фітнес-центр і звичайно ж спа.

Royal Albatros Moderna 5* (Шарм-Ель-Шейх)

Готель все включено з сімейною концепцією. В принципі тут є все, за що люди летять на відпочинок до Єгипту (харчування, спа, пляж та риф). Його перевага у великому мілководді, що підходить для маленьких гостей, та наявності водних розваг у басейнах. Простора територія готелю добре наповнена функціонально та візуально. Ціна на відпочинок цілком демократична. При цьому готель має дуже багато позитивних відгуків від гостей.

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Tropitel Sahl Hasheesh 5* (Хургада)

Ще одна гідна та недорога п’ятірка з усе включено, тепер у Хургаді. Має чотири басейни, є підігрів, у тому числі і дитячий. Є спеціальний критий басейн 18+ з алкогольним баром. Різноманітне харчування – мексиканська, італійська та індійська кухні. У відгуках часто хвалять персонал та розваги в готелі.

Кіпр

Кіпр відкритий і туроператори возять туди туристів. Все включено буває навіть у двох та тризіркових готелях.

Загалом харчування “ол інклюзів” не дуже поширене на Кіпрі (частіше зустрічається 2-х або 3-х разове харчування). Готелів у сегменті 5* також зовсім мало. Ціни вже європейські, хоча у вартість навіть не включені напої.

І навіть так все включено все одно зручніше, ніж постійно шукати їжу за межами готелю. Тут чудові рибні та м’ясні страви – різноманітні шашлики сувлаки, стейки та котлети з різними соусами. На відміну від Єгипту та Туреччини готелі рідко використовують анімацію та пляжні бари, шезлонги тут часто бувають платними.

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Бажаєте отримати позитивні емоції від відпочинку на Кіпрі з усім включено – зверніть увагу на ці варіанти:

The Royal Apollonia 5* (Лімасол)

Елегантний готель на першій лінії з піщаним пляжем. Має власний спа-центр. Можна розважитись і за межами готелю, поруч клуби та магазини. Постояльці хвалять харчування – широке меню, алкоголь, корейську та японську кухні. Є бар біля басейну. Хороший вибір для сімейних туристів – в готелі є дитячий клуб і басейн.

Tsokkos Papantonia Hotel Apartment 3* (Протарас)

Бюджетний сімейний готель, де є можливість забронювати номер з усім включено. Правда він не на 1-й лінії, а за 400 м від піщаного пляжу. Готель має басейни, дитячий майданчик і спортзал. Можна прогулятися околицями і до центру Протарасу.

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Греція

Для Греції знадобиться Шенген, але, на відміну від інших європейських держав, країна вже видає візи і привітно приймає українських туристів.

Греція набагато більша за Кіпр і має величезну кількість курортних готелів з системою все включено. Щоб усе включено було повноцінне, краще віддавати перевагу четвіркам та п’ятіркам. Хоча умовний олл інклюзив (насправді триразове харчування) є й у двійцях.

Основні грецькі туристичні напрямки:

Кос

Корфу

Крит

Родос

Пелопоннес

Халкідіки

Якщо хочете заощадити – дивіться острови Родос, Крит. Ціни на пакетні тури там традиційно нижчі за інші регіони. У будь-якому варіанті ви отримаєте чудову грецьку кухню із натуральними місцевими продуктами.

Так, заради цього можна повертатися до Греції знову і знову. А ось за вай-фай можуть попросити заплатити окремо, також не все однозначно із безкоштовними лежаками. Все залежить від конкретного готелю та його зірковості.

Рекомендовані нами готелі з трьох островів, де ви отримаєте повний спектр послуг по системі, все включено:

Fodele Beach & Water Park Holiday Resort 5* (Крит)

Готель розташований на схилі чудової бухти біля самого берега. У готелю 4 ресторани та кілька барів. На території є видові басейни, спортмайданчики та клуб для дітей. Родзинкою готелю є свій аквапарк із гірками різного ступеня екстриму.

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Mayia Exclusive Resort and Spa 5* (Родос)

Новий готель із системою все включено для дорослих. Підійде до романтичних канікул. Летіть у Mayia Exclusive, щоб відчути, що життя у вас вдалося. Сучасна архітектура та інтер’єри, видно, що проектуванням та будівництвом займалися справжні професіонали своєї справи. Та що там говорити, погляньте на фото, а краще вирушайте, щоб побачити це живцем. Безліч ресторанів та барів, свій нічний клуб. Звичайно ж є спа та фітнес. Персонал відповідає рівню 5* на 100%.

Primasol Louis Ionian Sun 4* (Корфу)

Готель з усім включено на 1-й лінії. Багато добрих відгуків сімейних туристів. Басейни для дітей та дорослих, ресторан середземноморської кухні, дитячий майданчик, анімація та спа. Гості високо оцінюють чистоту прибирання та роботу персоналу. Готель має невеликий обладнаний пляж з баром, лежаки на якому безкоштовні.

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ОАЕ

ОАЕ – не найбюджетніша країна з усе включено.

Майте на увазі, за ту саму ціну, полетівши туром до Єгипту, ви отримаєте більше. Тут не розповсюджена анімація. Вай-фай зазвичай оплачується додатково. Сама собою країна дорога, та й своїх продуктів немає, їх привозять з інших країн.

Але сенс бронювати все включено звичайно ж є, якщо летить на пляжні курорти в Аджман, Рас-ель-Хайму, Фуджейру (тобто не тільки заради Дубая). Харчуватись за межами готелю вийде не бюджетно.

Куди ж таки злітати в Арабські Емірати на все включено. Ось пара вартих своїх грошей 5-зіркових готелів на першій лінії:

Ajman Saray, A Luxury Collection Resort 5* (Аджман)

Варіант із відмінними оцінками. Кожен відгук підтверджує бездоганний статус 5-зіркового готелю. Кілька ресторанів та різноманітне меню, ще є паб та кафе. Харчування подобається багатьом. Чистий пляж, зручні лежаки, басейн. Можна летіти сім’ям, є дитячий клуб. Просторі номери та професійний персонал.

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InterContinental Fujairah Resort 5* (Фуджейра)

Новий готель працює з 2017 року. Просторі номери обладнані всім необхідним. Поруч гори, чистий пляж з пологим входом, (багато хто відзначає цю перевагу). Лежаков завжди всім вистачає. Є 3 басейни, що підігріваються. Готель має дитячий майданчик, клуб, няні. Різноманітне меню є що вибрати дітям.

Домінікана

Кариби і все включено просто створені один для одного. У цих райських місцях достатньо екзотичні фрукти. У ресторанах великий вибір риби та морепродуктів, звичайно є і м’ясні страви. Гостинні бари з місцевими безалкогольними та алкогольними напоями. Йо-хо-хо та пляшка рому.

У готелях прийнято обслуговувати цілодобово. Щодо розваг, їх теж у достатку: анімація, вечори живої музики, спортивні активності. Снорклінг та рибалка зазвичай йдуть за додаткову плату.

Добірка рекомендованих туристами готелів:

Riu Palace Bavaro 5* (Пунта Кана)

Великий готель на мальовничому пляжі Арена-Горда у Пунта Кані. Підходить для сімейного відпочинку, в ньому є анімація, дитячий клуб, спа-центр. Перевага цього готелю в тому, що гостям надається можливість безкоштовного відвідування аквапарку Splash Water World. У ресторанах великий вибір страв, гості нахвалюють морські делікатеси та екзотичні фрукти, при тому, що завжди є і традиційне меню, яке підійде для дітей. Постояльцями високо оцінюється робота персоналу та анімація.

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Barcelo Bavaro Beach 5* (Пунта Кана)

Готель формату 18+. На території райський пляж на узбережжі Баваро, кілька ресторанів та барів. Смачна їжа удосталь, якісний алкоголь. Багато варіантів активних розваг – віндсерфінг, каяки, міні-гольф, дайвінг, анімація.

Відвідувачі цього готелю можуть насолоджуватися релаксуючою атмосферою з Barcelo Bavaro Grand Resort – казино, дискотека, спорт бар, розважальна програма.

Viva Wyndham Dominicus Palace 4* (Ла Романа)

Готель з великою територією, що потопає у тропіках. Дев’ять ресторанів та безліч барів зі смачними безалкогольними та алкогольними коктейлями. Велика різноманітність страв, різноманітні кухні світу, тропічні фрукти. Можна вивчати підводний світ, на території є дайвінг-центр. Є дорослий та дитячий басейни. Прокат катамаранів та човнів. Різноманітна анімація та розважальна програма.

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Куба

Куба розташована по сусідству з Домініканою та має схожу природу. Але рівень сервісу тут набагато нижчий. Вирушаючи на Кубу, будьте готовим до того, що навіть “люксові” 5* готелі з все включено виглядають несучасно.

Це все відлуння тропічного соціалістичного ладу, що створює колорит, який і приваблює туристів. Якщо хочете докладніше дізнатися, чим відрізняється відпочинок на Кубі та Домінікані, читайте наш порівняльний огляд.

Поки що Куба виграє у Домінікани в плані доступності. Вона відкрита для українських туристів.

На Варадеро радимо готель Iberostar Selection Varadero 5*

Великий комплекс поряд з пляжем Варадеро (широка лінія та білий пісок). Безліч розваг: басейни для дорослих та дітей, дитячий клуб, фітнес та спа центри, поле для гольфу, анімація. Декілька ресторанів з кухнями різних країн.

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Постояльці хвалять персонал та харчування. З готелю просто з’їздити до центру Варадеро громадським транспортом.

Мексика

У Мексиці з “все включено” повний порядок, насолодитися сервісом можна повною мірою. У хороших п’ятірках завжди кілька ресторанів із якісними продуктами та алкоголем, харчування в яких не обмежене. Часто біля готелів на сніданках шведський стіл, а обіди та вечері відбуваються у ресторанах за меню.

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У Мексиці великий вибір гідних готелів, багато хто має власну унікальну концепцію.

Ми зібрали великий список п’ятизіркових готелів, що отримали високу оцінку у туристів:

Grand Palladium Colonial Resort & Spa 5* (Акумаль)

Sandos Caracol Eco Resort 5* (Плайя-дель-Кармен)

Barcelo Maya Grand Resort 5* (Пуерто-Авентурас)

Ocean Maya Royale 5* (Плайя-дель-Кармен)

Grand Oasis Cancun 5* (Канкун)

Grand Bahia Principe Coba 5* (Акумаль)

Occidental at Xcaret Destination 5* (Рів’єра Майя)

Now Jade Riviera Cancun 5* (Канкун)

Occidental Royal Hideaway Playacar 5* (Плайя-дель-Кармен)

Мальдіви

Ще одне райське містечко із “все включено”, але вже в Азії. Країна давно відкрита для українських туристів. Формат відпочинку на невеликих островах, де часто весь острів займає один результат, передбачає, що готель повинен забезпечити туриста всім необхідним.

Все включено на Мальдівах – це триразове харчування, безкоштовні напої у кафе та часто розваги. З розваг – віндсерфінг та каное, а також екскурсії на інші острови та рибалка. Алкоголь йде за окрему плату і безкоштовний тільки на ультра все включено. Є на резортах спа та спортивні центри.

Мальдіви – це усамітнення подалі від суєти і підходять більше для пар без дітей. Можна полетіти і сім’єю, але майте на увазі, що тут немає аніматорів, аквапарків та інших розваг, орієнтованих на дитячий відпочинок.

Якщо зібралися летіти на Мальдіви на все включено, вибирайте наступні острови-резорти:

Centara Ras Fushi Resort & Spa 4* (Північний Мале Атол)

Резорт приймає гостей старше 12 років – чудове місце для закоханих. Тиша, краса океану і чарівні заходи сонця. Розміщення у віллах над водою навколо острова атолла Північний Мале. Короткий трансфер із аеропорту на катері. З розваг: снорклінг, дайвінг, спа, пляжний релакс. Ресторан зі стравами арабської та аравійської кухні. Бар із гамаками, розташованими над водою. Готель має лише позитивні відгуки.

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Angsana Resort and Spa, Velavaru 5* (Даалу Атол)

У резорту два типи розміщення – у віллах на острові Південний Ніландхе та на воді на відстані від острова. Біля вілл на воді басейни та гамаки над водою. До послуг велнес-центр, кілька ресторанів та барів. Готель має власний дайвінг-центр та центр водних видів спорту, клуб та майданчик для дітей. Туристи обирають цей готель через вілл на воді. У них є все необхідне, навіть окремий ресепшн, ресторан та спа-центр. Але можна їздити і до острова (кожну годину ходять човни).

Centara Grand Island Resort & Spa 5* (Арі Атол)

Готель на атоле Південний Арі. Широкий вибір вілл: на суші та воді, з басейном, сімейні. Для постояльців по системі все включено доступний брендовий алкоголь, сигарети, екскурсії, доступ в інтернет, заняття фітнесом з тренером, обладнання для снорклінгу, уроки віндсерфінгу, щоденний бонус 100 доларів у спа-центрі. Гості відзначають гарне харчування, біля резорту 3 ресторани, 14 видів тематичних буфетів з окремою стійкою для дітей.

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Туніс

Туніс завжди був дешевшою альтернативою Єгипту та Туреччини.

Території готелів просторі та містять міні-аквапарки. Багато хто вирушає до Тунісу заради спа-процедур. Сервіс туніських готелів оцінюється невисоко і рекомендується бронювати готель не нижче 4-х зірок.

Туніс відкритий для українців. Зараз є можливість купити пакетний тур на основі регулярних рейсів, але вони літають не так часто.

Готелі в Тунісі з хорошими відгуками:

Iberostar Mehari Djerba 4* (Джерба)

Готель із величезною територією, яка оточена садом. Є прямий вихід до пляжу. Спа-центр та фітнес-центри, басейни, ресторани та бари (включаючи пляжний). Дітям – аквапарк, клуб, анімація. Постояльцям подобаються територія готелю та велика кількість лежаків на пляжі. Персонал доброзичливий та чуйний.

Sentido Bellevue Park 5* (Сус)

Широкий пляж неподалік від Порт-ель-Кантауї. На території є басейни, фітнес та спа центри. Дітям працює команда аніматорів. Харчування у ресторанах на будь-який смак. Гості високо оцінюють роботу персоналу, харчування та пляж. Туристи повертаються до цього готелю кілька разів.

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Болгарія

Болгарія відкрила кордони для іноземних туристів із 1 травня. Чекаємо на відновлення авіасполучення.

Все включено в Болгарії не балує вишукуванням. Це знайома для нас європейська кухня, триразове харчування за розкладом та напоями лише в межах ресторану. Але Болгарія в принципі знаходить свого клієнта, наприклад – це сім’ї, яким потрібне звичне дитяче меню.

Бюджетніше відпочивати у Золотих Пісках. Більше розваг на курорті Сонячний берег. Також варто звернути увагу на готелі з все включено в Албені.

Ось список готелів з хорошими відгуками:

Moonlight 5* (Святий Влас)

Marina Grand Beach 5* (Золоті піски)

SOL Nessebar Palace 5* (Несебр)

Helena Sands 5* (Сонячний берег)

Helena Park 5* (Сонячний берег)

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Йорданія

Йорданія відкрита, але авіасполучення відновлено в повному обсязі. До пандемії Йорданія була привабливим недорогим напрямком. Тут вражаючі стародавні пам’ятники, а також є можливість підлікуватись на Мертвому морі.

Готелі навіть із п’ятьма зірками в Йорданії не блищать розкішшю. Алкоголь та соки з все включено можуть бути платними. Анімація не розповсюджена. На Червоному морі рекомендуємо вибирати готелі на першій лінії з власним пляжем і не менше 4-х зірок (а їх так багато).

Найкраще звернути увагу на такі 5-зіркові готелі:

Intercontinental Aqaba 5* (Червоне море)

Готель на березі Червоного моря з власним пляжем, неподалік центру Акаби. Біля пляжу чистий білий пісок та пологий захід. На території: два дитячі майданчики та клуб, басейни, джакузі, фонтани, спа-центр. Їжа різноманітна, персонал привітний та чуйний.

Al Manara Luxury Collection 5* (Червоне море)

Вишукані інтер’єри із місцевим колоритом, велика територія. Підходить для тихого відпочинку. Гості хвалять харчування, є що вибрати для дітей. Розваги – віндсерфінг, дайвінг, риболовля, анімація, спа. Для найменших – ігрова кімната та окремі басейни. Готель новий, відгуки лише позитивні.