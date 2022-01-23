Поле для гольфу, РАГС та собачий парк. Які незвичайні місця є в аеропортах

Заходимо в будівлю, повертаємо до стійки реєстрації, далі через контрольні ворота до зали очікування і, нарешті, через гейт на посадку – маршрут в аеропорту у досвідчених мандрівників відбувається на автоматі. Вони навряд чи запутають у аеропортах, навіть якщо опинилися там уперше. Майже скрізь та сама схема, плюс покажчики завжди направлять у потрібний коридор. Однак дорогою можна пропустити багато цікавого – так звані “таємні кімнати”.

Деякі світові аеропорти – це не лише повітряні гавані для літаків, а й практично цілі міста зі своєю інфраструктурою, в яких можна жити. У таких аеропортах є зали для занять йогою, медитацією, спальні капсули, музеї, бібліотеки, РАГС та навіть цілий парк для собак. Про все це по порядку.

РАГС в аеропорту Схіпхол, Амстердам, Нідерланди

Амстердамський аеропорт Схіпхол вважається одним із найбільш завантажених повітряних портів у світі і займає 16-те місце у списку найбільших споруд світу за площею приміщень – 600 тисяч квадратних метрів. При цьому логістика як зовні, так і всередині будівлі є простою і зрозумілою.

Крім численних кафе та магазинів, для пасажирів доступні душові кабіни, спа-салони та масажні кабінети, бібліотека, а також філія національного музею Нідерландів. А ще тут є РАГС, де можна зареєструвати шлюб та навіть провести весільну церемонію на оглядовому майданчику.

А у разі затримки рейсів пасажири можуть зняти напругу у відокремленій кімнаті для медитації. Що цікаво, тут не дозволяється займатися йогою і голосно розмовляти. Зате це місце оптимально підходить для людей різних конфесій.

Незважаючи на те, що Схіпхол вважається найнижчим аеропортом у Європі, розташовуючись на висоті три метри нижче за рівень моря, він не раз визнавався найкращим аеропортом світу в різних рейтингах.

Собачий парк у Хартсфілд-Джексоні, Атланта, США

Усередині багатьох аеропортів США функціонують так звані “зони допомоги тваринам” – невеликі кімнати з фонтаном із питною водою на підлозі, де вихованці пасажирів можуть відпочити і навіть скупатися. Але аеропорт Хартсфілд-Джексон в Атланті, мабуть, найдружелюбніший щодо собак.

Тут, крім таких “зон допомоги тваринам”, організували цілий парк для собак на відкритому повітрі. Зазначається, що для того, щоб потрапити туди, необхідно надати довідку про здоров’я вихованця. Сам парк відносно невеликий, але тут собака може вдосталь пожартувати до або після тривалого перельоту без повідка. Тут є справжня трава, фонтан з водою, біорозкладні мішки для відходів та лава для господарів собак.

Парк для собак розташований поблизу південного терміналу аеропорту Хартсфілд-Джексон. Він оточений кованим залізним парканом, а в центрі встановлено скульптуру собаки з деталей літака. Парк відкритий 24 години на добу сім днів на тиждень.

Гольф-клуб в аеропорту Абу-Дабі, ОАЕ

На території столичного аеропорту ОАЕ розташований гольф-клуб, який входить до сотні найкращих у світі. Гольф-клуб знаходиться в заповідній зоні, а піщані ділянки поля чергуються із штучним зеленим покриттям.

Зазначається, що послуги поля для гольфу розраховані на пасажирів, які прибувають до порту Абу-Дабі транзитними рейсами. Тобто для тих, у кого в запасі є вільний час перед польотом – щонайменше шість годин. При цьому на вході на територію гольф-клубу діє дрес-код – сорочка-поло, штани або шорти. Якщо пасажир не має відповідного одягу, то його можна придбати прямо в клубі Al Ghazal.

Клубна будівля є розкішний будиночок, який розташовується на вершині пагорба і надає своїм відвідувачам можливість помилуватися заповідною територією гольф-клубу. Тут же знаходяться ресторан та тераса на 200 осіб. Тож можна не лише пограти у гольф, а й пообідати, спостерігаючи за грою інших.

Крім поля для гольфу, тут же розташовуються два тенісні корти та басейн для плавання, які відкриті для відвідування цілодобово, є майданчики для гри у футбол та регбі, а також існує оздоровчий центр, в інфраструктуру якого входять тренажерний зал, сауна, лазня та джакузі. Комплекс розташований за 500 метрів від самого аеропорту і займає площу майже 6 000 квадратних метрів.

Сенсорна кімната у Шенноні, Ірландія

В ірландському аеропорту Шеннон збудували сенсорну кімнату. Вона призначена для спеціальних пасажирів – тих, хто є учасником програми спеціальної допомоги: пасажири з аутизмом, люди з обмеженими можливостями, люди похилого віку. Тобто людей, для яких переліт може стати непростим випробуванням. Сенсорна кімната – це приміщення для так званого психологічного розвантаження. Тут встановлено сенсорне обладнання, яке розслаблює та розвантажує туристів.

Пасажири, які вирішили скористатися сенсорною кімнатою, можуть надіти спеціальні кепки та браслети. Це робиться, щоб персонал аеропорту міг легше впізнати особливого пасажира і прийти до нього на допомогу у разі потреби.

Аеропорт Шеннон став першим аеропортом у Європі, який відкрив подібну сенсорну кімнату. Тут сприятливий вплив виявляється за рахунок особливої ​​атмосфери, впливу приглушених кольорів з яскравими акцентами, запахів, звуків, дотиків до поверхонь із різною фактурою. Приміщення працює 24 години на добу.

Капсульні готелі

Капсульний готель призначений в основному для пасажирів, що летять транзитним рейсом, або тих, хто має довго чекати рейсу або просто хочеться ненадовго усамітнитися і подрімати.

Наприклад, такий капсульний готель є в московському аеропорту Шереметьєво. Тут доступні спальні місця для однієї-трьох осіб і можуть бути орендовані як на півгодини, так і на тривалий термін.

Крім цього, вам видається персональна шафка для зберігання багажу, можливість прийняти душ і попити гарячий чай або каву.

Спальні приміщення є і в аеропорту Маккаррана у Лас-Вегасі. Компактні кімнати оснащені двоспальними ліжками. Оренда спальної кімнати коштує від 30 доларів (близько 13 тисяч тенге) за дві години перебування. Втім, місця для сну та відпочинку в аеропорту не рідкість.

Зали для занять йогою

А ось знайти спеціально відведені зали для занять йогою в аеропортах вже не так очевидно. У соціальних мережах можна зустріти багато знімків, де любителі йоги роблять розтяжку прямо у залах очікування.

І все ж таки деякі повітряні гавані звернули увагу і на цей вид дозвілля пасажирів. Наприклад, у чиказькому аеропорту О’Хара. Тут, як і в інших аеропортах, завжди метушлива та галаслива обстановка. Не дивно, адже Чикаго є одним із найбільших мегаполісів США. Саме тому тут же було збудовано власний готель аеропорту Hilton Chicago O’Hare Airport. Є тут тренажерні зали, сауна та кімнати для занять йогою. Там встановлено монітор, що транслює відео з позами йоги та з інформацією про рейс. Долучають до йоги та в аеропорту Сан-Франциско.

Камери для бешкетників в аеропорту Піттсбурга, США

У Піттсбурзі прямо в аеропорту є камери для утримання буйних бешкетників серед пасажирів. Іноді туди поміщають і нелегальних туристів. Їх можуть утримувати там доти, доки не перевезуть в інше місце. Кімната нагадує справжню тюремну камеру: усередині невеликого простору розташовані металева лава-ліжко, пригвинчена до стіни, туалет, умивальник, дзеркало з нержавіючої сталі та грати на двері.