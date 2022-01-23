Найкращі місця в Домініканській Республіці для відпочинку, походів та вечірок

Колишучі бірюзові хвилі, пальми, що гойдаються, і найкращий на планеті ром – Домініканська Республіка славиться не тільки своєю природною красою, а й великою кількістю курортів, що працюють за системою “все включено”.

Хоча тут не бракує місць з плавальними барами, створеними для безтурботного відпочинку біля води, виїзд за межі готелю – один з найкращих способів по-справжньому насолодитися Домініканою.

Провівши деякий час у великих містах, таких як Санто-Домінго та Сантьяго-де-лос-Кабальерос, ви зможете познайомитися з культурою острова, а зійшовши з вторинної доріжки та дослідивши менш розвинені природні анклави, ви будете винагороджені водоспадами, спостереженням за китами та походами по тропічних лісах.

Пересування з регіону до регіону – досить звичайна справа: домініканці їздять у справах, відвідують родичів у країні або добираються до школи. Таксі можна знайти практично скрізь, а послуги із спільного використання транспортних засобів доступні у трьох великих містах: Санто-Домінго, Сантьяго та Пуерто-Плата. Громадський транспорт у вигляді автобусів – це доступний і незабутній спосіб познайомитися з життям острова.

Якщо ви не знаєте, з чого почати знайомство з Домініканською Республікою, ось список восьми пам’яток, які не можна пропустити.

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Пунта-Кана – найкраще місце для казино та курортного життя

Коли більшість людей думають про Домініканську Республіку, вони мають на увазі Пунта-Кану. Це курортна столиця острова з лавиною готелів “все включено”, розрахованих на любителів бездонних барів.

Але крім орієнтованого на туристів житла рівня тематичних парків, у Пунта-Кані знаходяться пляжі, які змагаються з найкращими пляжами Карибського басейну. 97 км (60 миль) берегової лінії Пунта-Кани виходять на води Атлантичного океану та Карибського моря, запрошуючи вас покататися на катамарані, зайнятися глибоководною риболовлею або зануритися в книгу, ніжно під теплим сонцем.

Завдяки казино та клубам на різних курортах тут також є жвава тусувальна сцена, яка пульсує до пізньої ночі.

Санто-Домінго найкраще підходить для любителів культури

У столиці острова Санто-Домінго (El Capital) міський шум і метушня стикаються з яскравою домініканською культурою. Це одне із найстаріших міст Карибського басейну, тому він ідеально підходить для любителів історії, які бажають познайомитися з архітектурою колоніальної епохи та глибоко зануритися у минуле країни.

У центрі міста ви знайдете Колоніальну зону, де знаходяться найстаріша на острові церква, європейська фортеця, монастир, університет та лікарня. Але варто вийти за межі брукованих вуличок Зони, і на вас чекає весела поїздка мегаполісом: елегантні ресторани, галасливі нічні клуби та безліч культурних закладів, які варто включити у свій маршрут.

Замовте столик в елегантному ресторані El Mesón de la Cava, щоб повечеряти в древній печері таїно, а потім вирушайте до ультрасучасного клубу Jet Set із стробоскопічним освітленням; Onno’s, місцева мережа барів, також є популярним місцем для невимушеного вечора з пивом та коктейлями.

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Самана – найкраще місце для спостереження за китами

Півострів Самана – це місце, де незаймана природна краса Домініканської Республіки поєднується з дружелюбністю маленьких містечок – різкий контраст з блискучими курортами Пунта-Кани та галасливим Санто-Домінго.

Столиця цієї півостровної провінції – однойменна Самана, розташована у північній частині затоки Самана. Тут популярний екологічний туризм, а головна визначна пам’ятка – кити. Найкращий час для поїздки – з січня до березня, коли тисячі горбатих китів припливають у затоку, щоб народити своїх дитинчат.

Музей китів (El Museo de las Ballenas) в сусідньому місті Салінас – це самостійна пам’ятка, де проводяться екскурсії експозиціями морських ссавців, продаються сувеніри ручної роботи і повний 12-метровий (40-футовий) скелет горбатого кита, знайдений на 19 узбережжя між Лас-Галерас та Санта-Барбара-де-Самана.

Сосуа найкраще підходить для пізніх нічних вечірок

Вдень Сосуа – це типове сонне пляжне містечко з великими піщаними берегами, що омиваються блакитними хвилями Атлантики. Це також молочна та сирна столиця острова завдяки президентському указу 1938 року, який дозволив 100 000 єврейських біженців оселитися в цьому районі.

Близько 800 людей прийняли цю пропозицію та відкрили молочні та сирні заводи, багато продуктів яких ви можете придбати сьогодні.

Хоча все це здається досить буколічним та спокійним, але вночі Сосуа – це зовсім інше видовище. Після настання темряви головна вулиця (Calle Pedro Clisante) закривається для руху транспорту, і відпочиваючі виходять на вулиці з місцевих барів, віталень та нічних клубів, у багатьох з яких звучить місцева жива музика, включаючи піано-бар Blue Ice та популярний Jolly Roger.

Але слід попередити: цей район також відомий секс-туризмом. Відомо, що домініканські та гаїтянські секс-працівники підходять до туристів у цьому районі та роблять їм пропозиції, так що будьте досить обережні.

Кабарете найкраще підходить для любителів гострих відчуттів

Звісно, ​​потягувати коктейлі на пляжі приємно. Але ж розслаблятися можна недовго, чи не так? Коли ви будете готові переключити свою відпустку на нову хвилю, візьміть координати Кабарете, пляжного містечка на Карибському узбережжі Домініканської Республіки.

Заснований у 1835 році британським торговцем і колишнім рабовласником, Кабарете сьогодні – мрія адреналінового наркомана, рай для каякерів, любителів снорклінгу, вінд- та кайтсерфінгу (тут проводиться кілька міжнародних змагань). Це також популярне місце для затятих серферів, завдяки одним з найкращих вітрів та припливів у Карибському басейні.

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Водоспад Ель-Лімон – ідеальний похід для любителів пригод

Затягніть шнурки і тримайте рівновагу – стежка довжиною 2,4 км (1,5 милі), що веде до водоспаду Ель-Лимон, в основному є мокрою і скелястою місцевістю, яку туристи долають верхи на конях. Але сюди можна дістатися і пішки – вам доведеться перетинати річки і перестрибувати через брудне каміння, щоб дістатися місця призначення, тому не забудьте взяти з собою гумове взуття.

Після 30-60 хвилин пішої або кінної прогулянки з невеликого містечка Ель-Лімон ви прибудете до місця призначення – вражаючого 46-метрового водоспаду, який впадає в холодні води великої купальні. Ви можете замовити екскурсію в одній із компаній у Лас-Терренасі, за 30 хвилин їзди від Ель-Лимона; екскурсія зазвичай включає гіда, кінь та обід.

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Байяхібе – найкраще місце для підводного плавання

Розташований на Карибському узбережжі Домініканської Республіки, Байяхібе – це колишнє рибальське село, яке перетворилося на тихе курортне містечко з виходом на одні з найжвавіших (і вражаючих) пляжів острова.

Всього за кілька миль від міста знаходяться пляж Байяхібе, пляж Домінікус і катери, які переправлять вас на острів Саона – національний парк, який більше схожий на стоянку для випивки на круїзі, ніж незаселений заповідник. Найкраще зупинитися в Байяхібі і скористатися одним із 20 різних дайв-сайтів у цьому районі – це один із найактивніших районів для любителів підводного плавання в країні. Якщо підводне плавання не входить у плани, спробуйте свої сили на дошках або поплавайте з маскою і трубкою на рифах.

Харабакоа пропонує гірські походи та рафтинг річками з білою водою

Харабакоа – це протилежність океанським містам Домініканської Республіки. Тому, вдосталь понежившись на пляжі, вирушайте до вершин Харабакоа, щоб здійснити піші прогулянки по зелені, сплавитися на плотах по річці і випити кухоль чарівної домініканського кави прохолодним туманним гірським ранком.

Відомий як Місто вічної весни, Харабакоа не відчуває браку розваг: походи до водоспадів, переправи по мотузковому мосту через річку Хіменоа, безліч раундів гольфу і відвідування цистерціанського монастиря Санта-Марія-дель-Евангеліо.

Тут також знаходиться науковий заповідник Ебано Верде, де понад 600 видів флори та фауни населяють один із найвологіших районів острова (ви можете організувати екскурсію заповідником перед відвідуванням). Харабакао також відомий своїми карнавальними святами у лютому – одним із найвідоміших свят у Домініканській Республіці.