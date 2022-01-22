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Куба скасувала тести та сертифікати для туристів з України

Євгеній Подольський

Влада Куби скасувала вимогу пред’явлення медичних документів для туристів, які прибувають на відпочинок за путівками.

Українські авіакомпанії отримали від авіавлади Куби циркуляр із новими правилами в’їзду туристів у країну. У ньому йдеться, що рішенням МОЗ організовані туристи з Росії, України, Польщі та Канади звільняються від обов’язкового надання при в’їзді сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів.

Таким чином, з обов’язкових вимог до подорожі на Кубу для організованих туристів з України залишається тільки заповнення електронної анкети D’Viajeros до вильоту.

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