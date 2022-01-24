Куди полетіти замість Туреччини: Топ-8 альтернативних напрямків у 2022 році

Куди летіти замість Туреччини спраглий сонця і моря? Ми відібрали найкраще з можливих варіантів, куди можна поїхати замість Туреччини і склали топ-лист з докладним описом усіх вимог, що висуваються до українських туристів.

Перш ніж розпочати подробиці, хотілося б роз’яснити, за яким принципом ми побудували свій рейтинг. Країни ми оцінювали з низки вимог, яким Туреччина задовольняла всі 100%:

відсутність необхідності оформлення візи;

наявність різноманітної готельної бази, з добрим співвідношенням ціна-якість;

поширення формату харчування “все включено”;

наявність пам’яток;

у готелях наявність персоналу, який володіє російською мовою;

купальний сезон з травня по жовтень (докладніше про комфортну температуру моря для купання: де і коли краще відпочивати).

Відібрані нами країни задовольняють більшості цих вимог, а головне – вони відкриті для українських туристів. І ви можете зараз забронювати тур або купити квитки.

Кіпр

Клімат Кіпру схожий із турецьким, адже острів знаходиться по сусідству з Анталією та Аланією. Кіпр люблять як любителі пляжних тусовок, і сімейні туристи. Різноманітних курортних розваг можна знайти не менше, ніж у Туреччині.

Для відвідування українцям дуже просто оформляється безкоштовна онлайн віза через сайт, можна сказати вона не потрібна. І готелів на все включено на Кіпрі достатньо.

Умови в’їзду: Кіпр вимагає за ваш рахунок два ПЛР тести. Один потрібно зробити за 72 години до вильоту. Інший – в аеропорту після прильоту. Дітям до 11 років включно тест не потрібний. Окрім оформлення онлайн візи додатково до вильоту потрібно зареєструватися на сайті CyprusFlightPass.

Для тих, хто пройшов повний курс вакцинації Супутником V (Гам-КОВІД-Вак), тести не потрібні. На CyprusFlightPass до вильоту необхідно завантажити копію сертифіката. Перевірте, щоб сертифікат був англійською мовою, з кодом qr, заповненими даними і без помилок, із зазначенням чинного закордонного паспорта, на який оформлена ваша поїздка та про-віза.

Єгипет

Багато шанувальників пляжного відпочинку люблять Єгипет не менше Туреччини – це основний конкурент Туреччини за форматом “все включено”.

Єгипет славиться своїми пам’ятками і здобув любов у тих, хто не проти роздивлятися рибок під водою. Перед поїздкою не забудьте продумати розважальну програму, яка вам до вподоби.

Влітку в Єгипті дуже спекотно. Якщо ви погано переносите спеку, краще не планувати відпочинок на липень та серпень.

Умови в’їзду: Віза на 30 днів оформляється прямо в аеропорту. При собі потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до прильоту та оформлений англійською мовою, із синім друком та qr-кодом. Діти віком до 5 років без тесту.

ОАЕ

До теплого моря можна полетіти в Дубай або Шарджу, Рас-ель-Хайму, Фуджейру. Дубай – гарне сучасне місто, оазис у пустелі, де є на що подивитися.

В ОАЕ, як і в Туреччині, достатньо 4-5 зіркових готелів на 1 лінії з системою “все включено”, але вони набагато дорожчі.

Тут також не вимагають оформлення візи. Плануючи відпустку в ОАЕ, майте на увазі, що влітку тут дуже жарко та душно. Тому розглядати цей напрямок, як альтернативу поїздки до Туреччини, краще навесні (ідеально злітати у квітні та травні) або восени.

Умови в’їзду: Один ПЛР-тест на коронавірус за 72 години до вильоту (англійською) та інший вже в аеропорту безкоштовно. Дітей до 12 років не потрібно тестувати. До поїздки заповнюється декларація, а також завантажується програми на телефон (iOS | Android), де відображатимуться результати тесту. До отримання результату тесту, який з’явиться протягом 12 годин, не можна залишати свій готель.

Мальдіви

Райські острови, відпочинок на яких завжди вважався недешевим. Таким він і лишився. Але на тлі закриття багатьох країн та зростання цін на відкриті пляжні напрямки можна розглянути й Мальдіви. Адже ціни стали високими навіть на Крим та Сочі. А порівнювати Мальдіви та чорноморське узбережжя – ви розумієте, нема чого.

Одні летять на Мальдівські острови, щоб зробити інстаграмні фото на тлі білого піску та бірюзової води. Інші ж не летять туди – аргументують, що не можна пити алкоголь (на резортах можна!) та їм там нудно.

У будь-якому випадку, в 2022 варто розглянути відпочинок на Мальдівах. Умови для туристів цілком можливі, до того ж туди літають прямі рейси.

Умови в’їзду: Віза не потрібна. На Мальдіви пускають із ПЛР-тестом, зробленим за 72 години до вильоту. Дітям до року тест не потрібний. Ще потрібно заповнення електронної декларації за 24 години до прильоту. Якщо в аеропорту ви знайдете ознаки ГРВІ, можуть вимагати скласти ще один тест за ваш рахунок (100$).

Куба

Звичайно летіти на Кубу довше, ніж до Туреччини. Але в готелях “все включено”, не потрібна віза, є море та сонце. Ну і, звичайно ж, місцевий латиноамериканський колорит, заради якого можна і потерпіти довгий переліт.

Умови в’їзду: Потрібен негативний тест ПЛР, зроблений за 72 години до вильоту. Після прильоту зроблять другий безплатний. Дітей до двох років звільнено від тестів. Краще летіти туром.

Туніс

Ще до ковидних часів Туніс був бюджетнішою альтернативою Туреччини. Загалом рівень готелів не дотягує до турецьких, та й пам’ятки не такі яскраві, як, наприклад, в Єгипті чи ОАЕ. Але все ж таки є багато тих, кому Туніс припав до душі.

Туніс дозволив в’їзд для пакетних туристів, 2021 року полетіли рейси туроператорів та з’явилися тури.

Умови в’їзду: Поки в’їзд дозволено лише вакцинованим туристам, які купили тур через туроператора. Додатково потрібний негативний тест, отриманий за 48 годин до вильоту. Вибірково можуть попросити скласти ще один тест із прильоту в аеропорту.

Чорногорія

Популярний у українців європейський напрямок, у якого формат готелів відповідний. Якщо ви хочете анімацію та повсюдне “все включено”, як у Туреччині, такого там не буде.

Пакетні тури до Чорногорії поки що не продають, але можна прилетіти самостійно з пересадками в інших країнах.

Умови в’їзду: Для українських туристів в’їзд вільний. Ні негативного ПЛР-тесту, ні довідки про наявність антитіл або сертифікат про вакцинацію не потрібно.

Греція

Грецькі острови, перебуваючи в одному регіоні з Туреччиною, мають схожу природу, клімат, культурні пам’ятки. З кінця червня дозволено рейси за маршрутами: Салоніки, Іракліон (Кріт), Родос, Корфу, Закінтос, Араксос (Пелопоннес).

Умови в’їзду: Для в’їзду в країну необхідно надати негативний пцр тест, який слід скласти за 72 години. Після прильоту доведеться здати ще один тест безкоштовно. Дітям до 12 років складати тести не потрібно. За добу до прибуття потрібно заповнити електронну анкету.