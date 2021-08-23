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БОЛГАРІЯ

Болгарія готова передати Україні 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Євгеній Подольський

Міністр закордонних справ Светлан Стоєв і главв МЗС України Дмитром Кулебою обговорили традиційно хороші і дружні відносини між Болгарією і Україною, можливості їх поглиблення, в тому числі в контексті болгарської етнічної спільності в країні, повідомляє прес-центр МЗС.

Міністр Стоєв наголосив, що для Болгарії 200-тисячна болгарська громада в Україні є природним мостом дружби між двома країнами, і висловив подяку за збереження в 2020 році Болградського району Одеської області як незалежної територіальної одиниці з адміністративним центром Болград. У цьому контексті болгарський міністр зазначив, що Болгарія незабаром буде рада отримати офіційну відповідь на своє очікування відкриття консульства в Болграді, що полегшить зв’язок наших співвітчизників з Болгарією.

В ході бесіди в знак чергової підтримки України була підтверджена готовність Болгарії передати країні 50 тисяч доз вакцини від коронавіруса AstraZeneca. До сих пір Болгарія підтримала Україну тільки за допомогою офіційної допомоги з метою розвитку за допомогою проектів на суму понад 850 000 євро.

Зустріч з Дмитром Кулебою була частиною участі міністра Стоєва в першому саміті Міжнародної кримської платформи, мета якого – привернути увагу до незаконного анексії Криму і необхідності реінтеграції півострова до складу України.

Міністр закордонних справ України подякував за висловлену підтримку Кримської платформи і послідовну політику Болгарії в підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, політики невизнання анексії Криму і міста Севастополя, а також за підтримку європейської та Євроатлантична перспектива.

Міністр Стоєв запросив Дмитра Кулеба відвідати Болгарію, і вони домовилися, що візиту будуть передувати політичні консультації між міністерствами закордонних справ двох країн на рівні заступників міністрів.

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