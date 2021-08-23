Болгария готова передать Украине 50 000 доз вакцины AstraZeneca

Министр иностранных дел Светлан Стоев и главв МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили традиционно хорошие и дружеские отношения между Болгарией и Украиной, возможности их углубления, в том числе в контексте болгарской этнической общности в стране, сообщает пресс-центр МИД.

Министр Стоев отметил, что для Болгарии двухсоттысячная болгарский община в Украине является естественным мостом дружбы между двумя странами, и выразил благодарность за сохранение в 2020 году Болградского района Одесской области как независимого территориальной единицы с административным центром Болград. В этом контексте болгарский министр отметил, что Болгария вскоре будет рада получить официальный ответ на свое ожидание открытия консульства в Болграде, что облегчит связь наших соотечественников с Болгарией.

В ходе беседы в знак очередной поддержки Украины была подтверждена готовность Болгарии передать стране 50 000 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. До сих пор Болгария поддержала Украину только с помощью официальной помощи в целях развития с помощью проектов на сумму более 850 000 евро.

Встреча с Дмитрием Кулебой была частью участии министра Стоев в первом саммите Международной крымской платформы, цель которого — привлечь внимание к незаконному аннексии Крыма и необходимости реинтеграции полуострова в состав Украины.

Министр иностранных дел Украины поблагодарил за оказанное поддержку Крымской платформы и последовательную политику Болгарии в поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины, политики непризнания аннексии Крыма и города Севастополя, а также за поддержку европейской и евроатлантической перспективе.

Министр Стоев пригласил Дмитрия Кулеба посетить Болгарию, и они договорились, что визита будут предшествовать политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран на уровне заместителей министров.